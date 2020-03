Le BTP voit ses chantiers s’arrêter et les premières difficultés économiques pointées leur nez en pleine période de propagation du coronavirus. Pour autant, le secteur garde en tête le sens des priorités : sauvegarder la santé de la population française, et des soignants leur venant en aide. Sans hésitation, plusieurs entreprises ont envoyé leurs stocks de masques au personnel hospitalier, avant même les réquisitions.

L’attente est interminable. Depuis une semaine déjà, le personnel soignant des hôpitaux, des EPHAD, les médecins généralistes, les pharmaciens, les pompiers et le SAMU attendent impatiemment les masques promis par le gouvernement. Pour le moment, la plupart n’en voit pas la couleur et font le choix du sacrifice, en restant dormir sur leur lieu de travail, faute de protection.

Les salariés du BTP sont pour leur part à l’arrêt depuis les tensions entre les fédérations du bâtiment et le gouvernement, récemment parvenus à un accord : faire reprendre le travail sur les chantiers pour limiter l’impact économique du coronavirus. Cependant, les chantiers peinent à reprendre, les salariés ne se sentant pas en sécurité. Dans un élan de solidarité, certaines entreprises du BTP ont donc fourni leur stock de masques aux soignants.

Un appel au don national

Un message « Protégeons nos héros », porteur d’une action solidaire. EX’IM, entreprise spécialisée dans le repérage d’amiante, a lancé l'un des premiers appels de soutien, demandant à tous ses franchisés et partenaires de faire don de leurs EPI (Equipement Professionnels Individuels) aux professionnels de santé indépendants et pharmaciens.

Comme le précise EX’IM, les métiers du bâtiment « utilisent des protections individuelles tous les jours ». Les chantiers étant à l'arrêt, ces EPI ne sont donc plus utilisés, et le don devient alors évident. A travers cet appel, plus de 9 000 diagnostiqueurs ont été sollicités pour fournir masques, gants, combinaisons, sur-bottes, et tout le matériel susceptible de protéger les professionnels de santé face au Covid-19. L’entreprise rappelle le protocole de don mis en place :

Sélectionner des EPI encore emballés et non usagés ;

Contacter par téléphone le professionnel de santé le plus proche de l’entreprise pour faciliter la remise.

Une mobilisation massive

Grâce aux appels aux dons lancés par les différentes entreprises du BTP, plus de 2,5 millions de masques ont déjà été « promis aux dons », dont près d’un million par le groupe Bouygues. NGE, Fayat, Spie Batignolles et Vinci figurent aussi parmi la liste des donateurs. Les entreprises du BTP se lançant dans cette action solidaire sont soutenue par l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics), qui rappelle que même les masques périmés peuvent être donnés et que l’appel à la mobilisation est toujours d’actualité , via Mohamed Trabelsi, responsable de domaine EPI à l’OPPBTP, joignable par mail : mohamed.trabelsi@oppbtp.fr.

L’OPPBTP soulève aussi une problématique : certaines entreprises du BTP souhaitaient faire don de leurs masques, mais les stocks étaient régulièrement bloqués par les douanes, notamment à cause de la réquisition instaurée par des arrêtés préfectoraux. Depuis, l’OPPBTP a alerté de cette situation et s’est entretenue avec les ministères concernés. L’OPPBTP a obtenu gain de cause, et depuis l’entrée en vigueur d’un nouveau décret datant du 21 mars, les stocks de masques peuvent être débloqués, permettant aux entreprises de faire des dons d’EPI sans restriction.

Ces dons généreux permettent aux professionnels de santé de pallier l’absence de masques promis par le gouvernement et atteste de la bonne volonté des entreprises du BTP, prêtes à aider ceux que les Français qualifient en ce moment de « héros ».

J.B

Photo de une : ©Adobe Stock