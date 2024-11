Prémonter au sol les charpentes fermettes

Le prémontage au sol des charpentes fermettes permet d’améliorer les conditions de travail des compagnons. Ce mode opératoire supprime le risque de chute de hauteur. Par ailleurs, les postures de travail au sol sont plus confortables qu’en hauteur. Les compagnons sont plus sereins dans l’exécution de leurs tâches, et la précision et la qualité de l’ouvrage s’en trouvent aussi améliorées.