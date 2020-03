Les architectes remontés

N'ayant pas été conviés aux délibérations entre le gouvernement et les fédérations du BTP, l'UNSFA et le CNOA ont exprimé ce samedi et dimanche leur mécontentement. L'UNSFA demande notamment à ce que les architectes soient « intégrés à la rédaction de ce guide des bonnes pratiques qui doit permettre de poursuivre les chantiers, et seulement ceux qui sont prioritaires ». « Nous ne devons pas être les otages d'une décision alors que notre responsabilité sociétale, sanitaire et professionnelle est engagée », insiste l'Union des Architectes, qui demande par ailleurs à l'Etat de déterminer quels seront les chantiers « prioritaires » à poursuivre, et éventuellement ré-ouvrir.