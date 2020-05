Veka, l’enseigne d’extrusion de profilés PVC et de conception de systèmes de menuiseries, vient d’annoncer la nomination de Emmanuel Demesmay au poste de Directeur Commercial France. Ce dernier prendra officiellement ses fonctions le 18 mai prochain, succédant ainsi à David Taveira, qui sera désormais en charge de nouvelles fonctions avec la Direction générale Marché AMSUD et AMCENTRALE.

Emmanuel Demesmay débute sa carrière en 1999, en tant que technico-commercial pour groupe SFS, au sein duquel il restera 21 ans. Il rejoint le groupe comme technico-commercial sur le secteur Sud, puis l’Est, et enfin l’Ouest.

Douze ans après, il devient responsable Grands Comptes, avec la responsabilité des gammes de produits. Ses principales missions sont alors le développement et le lancement de nouveaux produits, en collaboration avec les filiales étrangères du groupe. Il se voit confier par la suite la direction département Menuiserie et Industrie, et devient Manager de l’équipe technique et commerciale de 19 collaborateurs.

Désormais, à 39 ans seulement, Emmanuel Demesmay prendra ses fonctions de Directeur commercial de Veka le 18 mai prochain. « C’est avec enthousiasme que j’intègre le groupe Veka, un groupe industriel international indépendant, qui produit localement, notamment à l’usine de Thonon-les-Bains et qui compte 180 collaborateurs. J’adhère à la vision de ce leader qui correspond aux valeurs auxquelles je crois », a-t-il déclaré, heureux de débuter ce nouveau challenge professionnel.

Et d’ajouter : « L’enjeu pour moi aujourd’hui sera d’assurer une continuité dans l’excellence Veka, au travers de la qualité des produits et services, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement avec nos clients. Pour ce faire, je m’appuierai sur une équipe que je sais aussi compétente qu’engagée ».

D.T

Photo de une ©Veka Emmanuel Demesmay