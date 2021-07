Emmanuelle Wargon lance un appel à projets pour les systèmes constructifs bois

A partir du 1er janvier 2022, la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) mettra à l'honneur le bois et les matériaux biosourcés. Pour répondre aux besoins du secteur de la construction dans un contexte de pénurie de bois, le gouvernement lance un appel à projets pour aider les entreprises spécialisées dans le secteur à industrialiser et améliorer leurs process de production.

Lors du salon Forum Bois Construction, qui s'est déroulé du 15 au 17 juillet, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon a lancé un appel à projets pour l'« industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés ».

Faire gagner la filière bois française en compétitivité

Alors que la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) entre en vigueur au 1er janvier prochain, et que le bois fait parallèlement face à des problémes de pénuries, le gouvernement souhaite faire accélérer la filière bois française pour qu'elle gagne en indépendance.

« Cet appel à projets doit permettre de soutenir la construction de bâtiments avec des produits bois issus de la forêt française pour les besoins du gros œuvre et du second œuvre. L’enjeu est d’accroître rapidement la capacité industrielle française dite « de seconde transformation », afin que la filière nationale puisse répondre à la demande en produits bois pour la construction et que sa balance commerciale s’améliore », précise le Ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

Doté de 50 millions d'euros, cet appel à projets s'adresse aux entreprises spécialisées dans la filière bois et biosourcés, et vise à améliorer leur process de production. Il pourra notamment financer la création ou l’extension d’unités de production industrielle et le développement de technologies innovantes.

Plusieurs vagues de sélection sont prévues, avec des échéances entre le 15 octobre 2021 et le 14 octobre 2022.

Claire Lemonnier