Chaque trimestre, ForumConstruire.com et QuelConstructeur.com s’associent pour publier un baromètre indiquant le coût de la construction, la surface d’habitation et les matériaux qu’utilisent les Français pour construire une maison neuve. Après trois premiers trimestres de 2019 plutôt décevants, les chiffres du quatrième trimestre viennent rassurer les salariés de la construction.

ForumConstruire.com et QuelConstructeur.com s’associent pour publier à chaque trimestre, depuis 2012, un baromètre permettant d’évaluer le coût des constructions neuves. Pour le dernier trimestre de l’année 2019, les chiffres publiés par les deux plateformes sont plutôt encourageants et laisse penser que dans les mois à venir, sauf si le contexte actuel impact cette situation, une pérennité s’installe tant sur les coûts de la construction de maisons neuves que sur leurs dimensions et matériaux.

Les coûts de construction

Le budget moyen pour la construction d’une maison neuve dépasse les 300 000 € au dernier trimestre 2019, atteignant un coût moyen de 321 830 €, après une baisse lors des trimestres précédents. Selon les deux plateformes dressant ce baromètre, cette hausse du coût moyen est « sans doute portée par l’augmentation de la surface habitable, quand, a contrario, le coût de la construction au mètre carré diminue ! ».

Dans le détail des coûts de construction, les Français investiraient en moyenne 111 870 € dans le terrain, 30 480 € dans les travaux de finitions (décoration et jardins) et 179 480 € dans la construction brute. Ce budget colossal accordé à la construction brute d’une maison neuve augmente de 5,15 % par rapport à l’année précédente.

Au même moment, après une hausse des prix au mètre carré, ceux-ci diminuent au quatrième trimestre, passant de 1 688 € au mètre carré, à 1635 €. ForumConstruire.com et QuelConstructeur.com précisent cependant que le « coût de construction brute n’est pas lié à la hausse du coût de construction au mètre carré ».

Quelle surface pour quels matériaux ?

« L'explication de la hausse du budget dédiée à la construction brute est donc plutôt à chercher du côté d’un autre chiffre clé : celui de la surface habitable moyenne », précisent les deux plateformes. En effet, si la surface habitable avait fortement diminué au troisième trimestre 2019 (à 123,5 mètres carrés), elle est remontée au dernier trimestre et a atteint même son plus haut niveau depuis le lancement du baromètre en 2012. Fin 2019, les Français optaient pour une surface habitable moyenne de 128,4 mètres carrés.

Thomas Modolo, responsable de la communication de ForumConstruire.com y voit là une explication toute relative : « Les taux de crédit particulièrement attractifs de ces derniers mois incitent les Français à voir plus grand, à consacrer une plus large enveloppe budgétaire à leurs projets de construction, encouragés en cela par la baisse du coût de construction au mètre carré. Cette conjugaison de paramètres favorables explique le fait que cet indicateur atteigne, en ce quatrième trimestre 2019, son point le plus haut ».

Si les maisons construites sont de plus en plus imposantes, en quels matériaux sont-elles construites ? Depuis 2012, il y aurait une forte corrélation entre l’utilisation du parpaing et de la brique, mais, depuis 2014, le parpaing reste le matériaux le plus fréquent utilisé pour la construction de maisons neuves.

Au dernier trimestre, les constructeurs utilisaient plus souvent du parpaing (53,5 %), des briques (35,7 %), du bois (7 %) et d’autres matériaux non répertoriés dans le baromètre (5,8 %).

Dernier indice clé publié par le baromètre, le taux de satisfaction des clients de constructeurs remonte avec une moyenne de 16,67 sur 20 contre un petit 14,15 de moyenne générale en 2018. Les constructeurs ont donc bien appris leur leçon pour satisfaire aux mieux leurs clients.

Selon Thomas Modolo : « à l’approche de l’entrée en vigueur de la RE 2020, nous voyons là l’illustration de la mise en place progressive, par les constructeurs, de nouvelles modalités de communication entre les clients et leur conducteur de travaux. Une prochaine entrée en vigueur qui risque d’ailleurs d’occasionner un bouleversement considérable au sein du secteur : avec les nouvelles normes thermiques, le coût de la construction au mètre carré va sans doute bondir dans les prochains mois, imposant aux futurs propriétaires de revoir à la baisse leur surface habitable pour une enveloppe budgétaire égale... »

J.B

Photo de une ©Adobe Stock