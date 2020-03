Natacha Hulmel a fondé MyBen, une plateforme qui met en relation les conducteurs de travaux et les transporteurs, pour gérer l’approvisionnement et l’évacuation des déchets de chantiers. La start-up actuellement incubée à la Station F a déjà évacué 160 000 tonnes de déchets en un an, et a permis de générer 1 million de chiffre d’affaires pour les transporteurs. L’atout de cette plateforme ? Elle facilite les démarches administratives, offre un gain de temps, et assure une traçabilité des déchets.