Exposition aux poussières de bois : l'OPPBTP et FCBA publient un guide

Dans le cadre d'un partenariat, l'OPPBTP et l'Institut FCBA, annoncent la publication d'un guide gratuit sur les risques d'exposition et la protection face aux poussières de bois dans les secteurs du bois-construction de l'ameublement. L'objectif : inciter les entreprises à évaluer les risques d'exposition pour leurs salariés, et les aider à mettre en œuvre les bonnes pratiques de prévention.

Plus de 400 000 salariés déclarent être exposés aux poussières de bois sur leur lieu de travail, parfois sans protection. Or ces particules peuvent donner lieu à des réactions allergiques cutanées, voire à des risques de cancers, notamment des sinus et des fosses nasales. Après avoir mené une étude en partenariat avec l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) sur l'exposition aux poussières de bois pendant un an et demi, l'OPPBTP publie un nouveau guide de prévention sur les risques liés à ces poussières de bois, à destination des entreprises de la construction-bois et de l'ameublement. Un auto-diagnostic et des bonnes pratiques Ce guide de 71 pages, intitulé « Poussières de bois : évaluez le risque d'exposition dans votre atelier » propose à ces entreprises d'étudier les risques d'exposition aux poussières de bois, notamment grâce à un outil Excel facilitant la saisie des données et des calculs. Grâce à un diagnostic autonome, l'outil permet d'identifier les zones de risques importants Le guide émet également des recommandations afin mettre en place des actions correctives pour améliorer les conditions de travail et sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques. Des annexes permettent en outre de découvrir les différents appareils de protection respiratoires, mais aussi de faire un quiz d'auto-évaluation des bonnes pratiques. Il est possible de télécharger gratuitement ce guide via ce lien. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

