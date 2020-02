La plateforme de collaboration destinée aux projets de construction Finalcad annonce avoir nommé Franck Le Tendre comme PDG. Après avoir rejoint le groupe en septembre 2019 au poste de directeur des opérations et avoir contribué à la stratégie à venir, le nouveau président sera désormais en charge d'accélérer la croissance de l'entreprise.

Le 23 janvier dernier, Finalcad a nommé son nouveau président. Il s'agit de Franck Le Tendre, qui a occupé plusieurs postes de direction chez différents éditeurs de logiciels internationaux comme Dropbox, SynerTrade et Pursway, avant de rejoindre Finalcad en tant que directeur des opérations en septembre 2019. Désormais PDG, il remplace Jimmy Louchart, l'un des fondateurs de l'entreprise, qui reste tout de même à un poste stratégique, tout comme les deux autres fondateurs que sont Joffroy Louchart et David Vauthrin.

« Grâce à leur vision unique, les fondateurs de Finalcad ont développé une plateforme qui a contribué à la transition numérique du secteur de la construction et des domaines connexes. Frank dispose d'une expérience en matière de logiciels et de la construction qui permet à Finalcad de tirer rapidement profit des futures opportunités de croissance », indique Phillipe Hayat, associé directeur de Serena.

Franck Le Tendre a en effet été nommé pour pour permettre à Finalcad de franchir une nouvelle étape de développement. Dans son communiqué, Finalcad souligne qu'il a déjà contribué activement à la mise en place de la stratégie de l'entreprise pour 2020, en travaillant en étroite collaboration avec les trois fondateurs.

« Je suis très enthousiaste à l'idée d’accompagner le développement de Finalcad. Nous avons la certitude que la digitalisation résoudra les problèmes globaux liés à la productivité et aux résultats du secteur, et accroîtra significativement la rentabilité des projets du bâtiment et de la construction. Il s'agit pour Finalcad d'une réelle opportunité de croissance », explique Franck Le Tendre. « L'année 2020 s'annonce cruciale pour la montée en puissance de notre plateforme et notre croissance à l'international », ajoute-t-il.

« Franck a déjà fait ses preuves, son expertise et son expérience permettront à l’entreprise d’accélérer sa croissance en France comme à l'international. Nous avons hâte de travailler à ses côtés pour faciliter la transition numérique du marché de la construction », a de son côté réagit Ben Tompkins, associé directeur de Draper Esprit.

C.L.