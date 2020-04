Le groupe Frans Bonhomme, entreprise française de distribution spécialisée en travaux publics, aménagement extérieur, assainissement non collectif et bâtiment, vient de nommer Stéphanie Thomazeau comme directrice financière. Cette dernière aura comme principale mission l’accompagnement de la dynamique de transformation et de croissance du groupe, à la suite de l’acquisition de DMTP, ancienne filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

La carrière de Stéphanie Thomazeau prend un nouveau tourneau au sein du groupe Frans Bonhomme. La quarantenaire vient d’être nommée Directrice financière du groupe, un tremplin sous la pression de la croissance du groupe. Stéphanie Thomazeau est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims. En 1993, après l’obtention de son diplôme, elle commence sa carrière en tant qu’auditrice et conseillère financière chez Ernst & Young – Arthur Andersen, dans laquelle elle y sera promue Directrice Associée en 2006.

Douze ans plus tard, en 2010, elle rejoint le groupe Saur comme Directrice du contrôle financier et gestion. Elle est alors responsable de la consolidation de la comptabilité du groupe. Ayant évolué, elle devient ensuite Directrice financière adjointe. et mène des projets de transformation, de corporate finance, de revues stratégiques et de rotations d’actifs. Quelques années plus tard, Stéphanie Thomazeau entre au sein du groupe Frans Bonhomme, puis intègre le Comité Exécutif en tant que Directrice financière. Partagée avec le reste du Comité, sa mission principale est l’animation de la stratégie et du plan de croissance transformationnelle du groupe. Ses quelques 25 années d’expériences professionnelles « permettront de dérouler notre plan stratégique de transformation dans les meilleurs conditions » a ainsi déclaré Pierre Fleck, président du Groupe Frans Bonhomme, avant d’ajouter « L’acquisition de DMTP fin 2019 marque une nouvelle ère de croissance pour notre groupe et la mission de Stéphanie s’inscrit précisément dans cette dynamique ». D.T. Photo de une : ©Frans Bonhomme

Redacteur