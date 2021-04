Il y a un mois, Foucauld Roche et François Cadieux ont lancé l'application « Artizen », développée pour aider les artisans du bâtiment à gérer plus facilement la partie administrative et le suivi des paiements. Elle permet à l'artisan d'avoir accès à son agenda, aux coordonnées GPS de ses clients, mais aussi de créer un devis ou une facture très facilement depuis son smartphone. Les explications de Foucauld Roche, co-fondateur.

L'application Artizen, lancée en mars dernier, est née d'un constat simple : l'administratif n'est ni le cœur de métier ni la tasse de thé des artisans du bâtiment.

Après avoir eu des problèmes d'étanchéité avec une fenêtre, Foucauld Roche fait appel à un artisan pour la remplacer. L'intervention se passe bien et se fait en une journée, mais il remarque que l'administratif est plus « laborieux », et que la facturation se fait plusieurs mois plus tard.

Il s'interroge alors sur les besoins des artisans en termes de gestion administrative et de dématérialisation des devis et factures. Rapidement rejoint par François Cadieux, ayant hérité d'une petite entreprise familiale spécialisée dans le bâtiment, ils décident tous les deux d'aller directement à la rencontre des artisans à la sortie des magasins de fournitures de chantiers pour les interroger et leur envoyer un questionnaire.

Après plusieurs mois d'échanges, Foucauld et François imaginent l'application « Artizen », conçue de façon à être la plus simple d'utilisation possible, « même pour les moins technophiles ».

« Pour le crash-test, j'ai mis l'application entre les mains de ma grand-mère pour voir si elle arrivait à créer une facture », s'amuse Foucauld. « Ce qui nous différencie des autres, c'est une utilisation ultra-simple. Cela ne doit pas faire peur à des personnes qui sont souvent découragées par ce genre d'outils », ajoute-t-il.

En décembre, les deux co-fondateurs lancent une première version de l'application Artizen pour la faire tester à une communauté d'environ 50 artisans. Grâce à leurs retours d'expériences, les deux co-fondateurs lancent ensuite la version définitive début mars.

« Nous avons entre 90 et 95 % de nos testeurs qui sont maintenant nos clients. Ils ont aussi pour la plupart le statut d'ambassadeurs et vont ainsi faire découvrir Artizen à leurs collègues », explique Foucauld.

Simplifier la gestion administrative et le suivi des paiements

Concrètement, grâce à l'application téléchargeable sur Android, l'artisan a accès à son agenda depuis son smartphone, avec les adresses de ses clients et les coordonnées GPS pour s'y rendre. Il peut également créer facilement et rapidement un devis et une facture grâce à des champs pré-remplis, les envoyer à ses clients ou à son comptable, et suivre les paiements grâce au statut « payé » ou « non payé ». Un bouton lui permet également d'envoyer automatiquement son RIB à ses clients.

De cette façon, l'administratif se fait au fur et à mesure depuis le terrain et l'artisan n'a plus besoin d'ouvrir son ordinateur lorsqu'il rentre chez lui, ni de commencer une « deuxième journée de travail ».

La cible : des artisans seuls ou des patrons de petites entreprises artisanales du bâtiment comptant entre 1 et 4 salariés, que ce soit des plombiers-chauffagistes, des serruriers ou des électriciens. « Le patron peut créer depuis son compte des sous-comptes pour ses salariés, et avoir accès à leur agenda. Et les salariés peuvent eux-mêmes créer des factures qui seront ensuite validées », précise Foucauld.

Quid de la sécurité des données ? Foucauld Roche rassure : « Nous sommes hébergés par un fournisseur qui respecte toutes les règles du RGPD. Nous avons également été audités et avons obtenu l'accréditation de l'ordre des experts-comptables qui atteste de notre sérieux ».

Prochain axe de développement : la création d'une interface sur le web pour une utilisation depuis un ordinateur, mais aussi le recrutement de trois personnes d'ici l'été.

Côté abonnement, Artizen propose un mois d'essai gratuit, puis deux formules possibles : 35 euros hors taxes par mois pour un abonnement à l'année, ou 50 euros hors taxes par mois sans engagement.

Propos recueillis par Claire Lemonnier