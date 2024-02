Ce mercredi 7 février, le groupe Holcim a officialisé le rachat de ZinCo, spécialiste de la toiture végétalisée. Une manière de renforcer son offre en toiture, tout en cimentant son envergure internationale.

Rien n’arrête Holcim. Malgré un bilan mitigé au T3 2023, le cimentier suisse poursuit sa stratégie d’acquisition, notamment dans la toiture.

Ce mercredi 7 février, le groupe officialise le rachat de ZinCo, fabricant allemand de systèmes de toiture vegétalisée.

Un fabricant allemand connu pour des chantiers de référence internationale

De quoi renforcer l’offre de Holcim dans les solutions de toiture. Un segment dans lequel le groupe a enchainé les rachats : Firestone Building Products en 2021 (3,4 milliards de dollars), Malarkey Roofing Products en 2022 (1,35 milliard de dollars), ainsi que Duro-Last (1,29 milliard de dollars) et Cooper Standard Technical Rubber en 2023.

Avec son rachat par Holcim, la marque ZinCo sera conservée.

Cette acquisition profitera au cimentier, car le fabricant allemand - basé à Nürtingen (sud-Ouest de l’Allemagne) - rayonne à l’international. Présent sur le marchés européen, asiatique et américain, la marque a fourni de grands chantiers.

On relève entre autres The High Line, une ancienne ligne de train transformée en parc suspendu à New York ou le centre culturel de la fondation Stavros Niarchos à Athènes, remarquable par ses lignes épurées et verdoyantes.

Un tel rachat devrait ainsi accentuer l’envergure mondiale de Holcim. Sa fusion avec le français Lafarge en 2015 a déjà été un tour de force, tandis que la scission de son action boursière fin janvier devrait donner plus de poids à son activité nord-américaine.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Virginie Kroun (avec l'AFP)

Photo de Une : The High Line de New-York - Adobe Stock