Holcim dévoile ses chiffres du 3ème trimestre et rappelle ses ambitions

L’entreprise Holcim a eu beau constater une baisse de 8,8 % de son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, à 7,3 milliards de francs suisses, elle n’a pas pour autant revu ses ambitions à la baisse. Malgré la baisse de son CA, ses ventes ont progressé de 4,3 %, hors effets de changes.

De quoi rassurer le cimentier suisse, qui a confirmé vouloir maintenir son objectif de croissance organique de ses ventes pour 2023, avec en ligne de mire une progression de plus de 6 %. Holcim, qui a multiplié dernièrement les acquisitions pour bâtir une division spécialisée dans les toitures, façades et produits d’isolation, a toutefois relevé son objectif de marge opérationnelle à plus de 17 % (contre plus de 16 % auparavant).

Le résultat d’exploitation de l’entreprise s’est étoffé de 3,1 % par rapport à la même période l’an passé, à 1,6 milliard de francs, dépassant légèrement les prévisions. Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP l’attendaient en moyenne à 1,5 milliard.

Jan Jenisch, son PDG, évoque « une croissance rentable au troisième trimestre, en dépit de conditions économiques difficiles, marquées par une demande plus faible sur certains marchés et des vents contraires sur les taux de change ». Le groupe, qui fabrique également du béton et des granulats, a notamment constaté une demande plus faible en Chine.

Pou rappel, en septembre, Holcim s’est fixé pour objectif que ses activités de toiture génèrent plus de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2026.

Jérémy Leduc (avec AFP)

