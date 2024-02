Barratt a annoncé un accord de rachat en actions à 2,5 milliards de livres (2,93 milliards d’euros) de son concurrent Redrow. Ces deux groupes britanniques de BTP ne feront alors plus qu’un. Un choix permettant de lutter plus efficacement contre un contexte économique défavorable au logement, depuis de nombreux mois maintenant.

Ne dit-on pas : « sois proche de tes amis, et encore plus proche de tes ennemis » ? Si dans ce contexte le qualificatif d’ennemi paraît clairement disproportionné, le groupe britannique de BTP Barratt s'approprie bien l'expression, en rachetant son concurrent Redrow.

Un accord de rachat, d'un montant 2,5 milliards de livres (2,93 milliards d’euros) en actions, a été annoncé.

« Les conseils d’administration de Barratt et Redrow sont heureux d’annoncer qu’ils ont passé un accord pour une offre de fusion en actions de Barratt et Redrow, à travers laquelle Barratt va racheter la totalité des actions de Redrow », est-il expliqué dans un communiqué.

Une initiative d’autant plus intéressante pour Baratt, puisque son concurrent Redrow faisait chuter son action en Bourse ce mercredi 7 février.

Un rachat en réponse au contexte économique défavorable

Au-delà de l’aspect concurrentiel, cette décision a été poussée par un contexte économique tendu pour le marché de l’immobilier. La crise du pouvoir d’achat, la flambée des coûts, l’inflation et les taux d’intérêt en hausse n’ont « pas été tendre pour les promoteurs immobiliers, et Barratt Developments et Redrow pensent clairement qu’ils seront plus forts ensemble », estime Susannah Streeter, analyse chez Hargreaves Lansdown. « La nouvelle entreprise combinée aura plus d’assise pour capitaliser sur les besoins structurels de logements au Royaume-Uni », ajoute-t-elle.

En plus de cette annonce, Barratt en a profité pour publier ce mercredi un bénéfice net semestriel divisé par plus de cinq sur un an à 68,8 millions de livres. L’action de Barratt chutait lourdement mercredi de 7,23 %, atterissant à 491,70 pence vers 10H30 GMT. À l'inverse, Redrow s’envolait de 13 % à 678,00 pence, l'offre de Barratt représentant une prime de 27 % par rapport à son cours mardi 6 février à la clôture.

Si l'acquisition va à son terme, les actionnaires de Redrow détiendront 32,8 % de la nouvelle entité. Les actionnaires de Barratt détiendront quant à eux 67,2 %.

Rebaptisée Barratt Redrow, la nouvelle entité aura comme présidente Caroline Silver, actuelle présidente non exécutive du conseil d'administration de Barratt. Le directeur général de Barratt, David Thomas, gardera quant à lui ses fonctions actuelles.

Les deux groupes britanniques du BTP ont généré un chiffre d'affaires combiné de 7,4 milliards de livres pour l'exercice 2023. L'opération doit encore être approuvée par les actionnaires de Barratt et de Redrow en assemblée générale, entre autres conditions.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock