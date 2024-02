AkzoNobel revoit ses objectifs à la hausse pour 2024

AkzoNobel annonce des résultats financiers en augmentation de 25 %. Une croissance attribuée à la résilience des prix et aux premiers effets de la déflation des matières premières, qui lui permet de revoir ses objectifs à la hausse pour l'année à venir.

Le spécialiste néerlandais de la peinture, AkzoNobel, a indiqué que son bénéfice net a connu une hausse de 25 % sur l'ensemble de l'année 2023, et annoncé une révision à la hausse de ses objectifs. « AkzoNobel, connu pour ses marques Dulux et Trimetal, a enregistré un bénéfice net de 442 millions d'euros, contre 352 millions d'euros en 2022 », a annoncé le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a également augmenté de 5 % à taux de change constant, atteignant 10,6 milliards d'euros, porté par l'évolution des prix. Le PDG, Greg Poux-Guillaume, s'est félicité d'un « net rebond des performances » sur l'année 2023.

« Nos bénéfices ont rebondi grâce à la résilience des prix et aux premiers effets de la déflation des matières premières », a-t-il souligné.

Une transformation de l'entreprise qui porte ses fruits

« En parallèle, nos efforts de transformation de notre entreprise se sont accélérés, nous permettant d'absorber l'inflation mondiale persistante et les effets de change défavorables pour dépasser les objectifs que nous nous étions fixés en début d'année », a ajouté le dirigeant.

AkzoNobel a entrepris ces dernières années une transformation majeure en se séparant de sa branche chimie pour se recentrer sur les peintures et les revêtements. Sur la base des conditions de marché actuelles, le groupe vise un excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté situé entre 1,50 et 1,65 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année, soit plus que ce qui avait été annoncé précédemment.

« Nous bénéficions d'une bonne dynamique à l'approche de 2024 et nous prévoyons de reprendre la croissance des volumes tout en générant une nouvelle expansion des marges et des bénéfices », a affirmé le PDG.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : AkzoNobel