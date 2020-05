L’Insee et les Notaires de France ont publié les chiffres de l’immobilier ancien à fin mars 2020. Pour la quatrième année consécutive, la hausse des prix s’est poursuivie, et même accélérée, et les ventes ont de nouveau dépassé la barre des 1 million. Toutefois, le bilan ne prend pas encore en compte les conséquences de la crise et du confinement. Pour SeLoger, ils auraient occasionné une chute de 47,9 % des ventes, sans toutefois impacter les prix.

Les spécialistes de l’immobilier ancien sont unanimes : la hausse des prix a continué de s’accélérer au premier trimestre 2020, selon les chiffres de l’Insee et des Notaires de France. Les prix auraient augmenté de +5 % sur les trois premiers mois de l’année, soit une hausse plus marquée qu’en 2019 (+3,7 %). A fin mars, avant la crise, la hausse des prix était de +5,7 % en Île-de-France et de +4,7 % en province. Elle était légèrement plus marquée pour les appartements (+6,4 %) que pour les maisons (+4 %). Au total, les ventes s’établissaient à 1,04 million sur l’année écoulée, soit une très légère baisse par rapport au 1,07 million enregistré l’année précédente. Le nombre de ventes auraient notamment chuté de -22 % en Île-de-France comparé au premier trimestre 2019, selon les notaires de la région. -47,9 % de ventes pendant le confinement Si le confinement et la suspension des visites a donné lieu à une chute des ventes entre mi-mars et début mai, la hausse des prix s’est poursuivie même pendant la crise liée au Covid-19, précise de son côté le dernier baromètre LPI-SeLoger. Fin avril, la chute des ventes se chiffrait à -47,9 % sur trois mois. Si les ventes se sont effondrées, les prix de l’immobilier ancien atteignent parallèlement 3 571 euros, avec une hausse de +2,6 % en trois mois, et de +5,2 % sur un an. Selon Michel Mouillart, porte-parole du baromètre LPI-SeLoger, les prix se sont maintenus partout en France, et notamment dans les métropoles. D’après lui, seules 5 % des villes de plus de 100 000 habitants ont vu leur prix baisser pendant le confinement. C.L. Photo de une : Adobe Stock

