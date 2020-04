Après plus de 17 ans passés au sein du groupe Saint-Gobain, notamment chez Weber et Placo, Joaquim Correia, 47 ans, a décidé de relever un nouveau challenge au sein du groupe Knauf, où il a été nommé Directeur marketing stratégique, et a pris ses nouvelles fonctions le 12 mars dernier.

Diplômé d’un Master Marketing et Pratiques Commerciales à l’IAE de Paris (Sorbonne Business School), Joaquim Correia commence sa carrière au sein du groupe Saint-Gobain, à des postes de vente et de marketing.

Plus de 17 ans de carrière au sein du groupe Saint-Gobain

Il passe notamment plus de 15 ans chez Weber, où il est successivement chef de produits, chef de pôle marketing, puis directeur de pôle marketing et directeur marketing et expérience client. Passé chez Placo en octobre 2017, il devient Directeur marketing de l’enseigne.

Près de trois ans après cette nouvelle prise de fonction, il a rejoint le groupe Knauf le 12 mars dernier, en tant que Directeur marketing stratégique au siège de Wolfgantzen (68). Il supervisera notamment la Direction des Marchés et la Direction Marketing et Communication.

« Je suis très fier de rejoindre cette formidable famille d’entrepreneurs. Les femmes et les hommes de Knauf témoignent ensemble et quotidiennement d’un engagement sans faille au service des clients ! C’est en s’appuyant sur ses valeurs, sur ses offres riches et performantes, ainsi que sur des relations de partenariat avec ses clients distributeurs, utilisateurs et prescripteurs, que Knauf contribue à relever les nombreux défis de la construction durable et responsable, de l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers, de l’efficacité technico-économique des solutions constructives. Je me réjouis d’apporter mon expérience, ma curiosité et mon pragmatisme, au service du développement de cette belle entreprise », a-t-il réagit.

