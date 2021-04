Depuis le 28 mars, il vous est possible de découvrir, sur vos écrans de télévision, le nouveau spot publicitaire K•LINE. Baptisé « Let the sunshine in », il se veut une invitation à faire entrer encore plus de lumière à l’intérieur de nos habitats, faisant ainsi écho au positionnement du fabricant.

K•LINE, premier fabricant français de menuiseries, a lancé une nouvelle campagne de publicité télévisée. Diffusée pour la première fois le 28 mars dernier, le spot est « une véritable ode à la lumière, synonyme de bien-être, énergie et qualité de vie », précise un communiqué. L’industriel invite en effet à faire entrer encore plus de lumière à l’intérieur de nos habitats. Et pour marquer encore plus les esprits, il a choisi d’accompagner son message avec une mélodie qui là encore fait écho à son positionnement, « Let the sunshine in ».

Les fenêtres K•LINE apportent 15% de lumière en plus, souligne l'industriel. Pour mettre en avant cette « fenêtre lumière », le spot publicitaire, signé Brand Station et Fridman Sisters, met en scène un environnement cosy, où le confort et le bien-être priment. Un rayon de soleil vient éclairer la pièce, des couleurs chaudes remplissent la maison de vie, les acteurs semblent apaisés.

Cette initiative doit donner un nouveau souffle à la campagne de notoriété de la marque. Elle s’inscrit dans la nouvelle stratégie K•LINE pour 2021 qui ambitionne de devenir l’une des marques incontournables du secteur aux yeux du grand public tout en revendiquant sa position de leader sur le marché, précise un communiqué.

Le spot sera à l’antenne jusqu’au 2 mai, les vendredis, samedis et dimanches, à tout moment de la journée, sur TF1, France Télévision, Câble et Satellite.

Rose Colombel

Photo de une : ©K•LINE