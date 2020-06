Le Conseil d’administration de l’association Qualitel vient d’élire son nouveau bureau. Bertrand Delcambre a ainsi été réélu au poste de Président pour la deuxième fois consécutive le jeudi 19 juin. Il accompagnera de nouveau toutes les orientations stratégiques de l’association durant les cinq prochaines années.

Depuis sa création en 1974, l’association Qualitel s’engage dans la qualité du logement pour un habitat sain, durable, et en adéquation avec son temps. Activités d’information, certifications, recherches, ou encore formations professionnelles, l’association élargit son champ d’actions pour mener à bien ses objectifs.



A ce titre, tous les cinq ans, l’association élit son nouveau bureau. A l’issue de la dernière élection, Bertrand Delcambre a été reconduit à son poste de président le jeudi 19 juin.



Cet ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts a passé la majeure partie de sa carrière au sein du CSTB, où il a même été président en 2008. Suite à cela, il a été affecté au poste d’ambassadeur du Numérique dans le Bâtiment, puis nommé président du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment par l’ancienne ministre du Logement Sylvia Pinel, en 2014.



« Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance renouvelée. J’ai particulièrement apprécié la qualité de nos échanges au fil de ces 5 dernières années. La diversité de leurs expertises et de leurs attentes, représentatives de celles de l’ensemble du secteur, y compris des consommateurs, nous ont permis de mener à bien de grands projets fédérateurs et essentiels pour faire progresser la qualité du logement », a fait savoir Bertrand Delcambre.



A ses côtés, Chantal Jannet a également été réélue vice-présidente. Elle préside par ailleurs le fonds de dotation Qualitel, et siège au bureau du Conseil national de la consommation, ainsi qu’à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.



Ainsi le nouveau bureau annonce qu’il poursuivra les actions déjà engagées et continuera d’axer ses objectifs autour de plusieurs points majeurs, parmi lesquels les questions environnementales, avec la rénovation énergétique et l’économie circulaire, mais aussi la qualité de l’air intérieur, les services numériques, et la montée en compétences des professionnels (BIM, réglementation etc.).

D.T