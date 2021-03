L'U2P, qui réunit 5 fédérations professionnelles, dont la CAPEB et la CNATP, souhaite connaître l'avis des entreprises artisanales sur un certain nombre de sujets, notamment pour nourrir les débats et peser davantage dans les décisions politiques nationales. L'organisation invite donc les artisans à s'exprimer et à témoigner sur la nouvelle plateforme participative « La voix des artisans ». Précisions.

Dans l'optique des élections aux Chambres des Métiers et de l'Artisanat prévues en octobre 2021, l'U2P annonce lancer une plateforme participative intitulée « La voix des artisans », pour permettre aux artisans de débattre et témoigner sur divers sujets impactant leur profession (réglementation, démarches administratives...), alors que beaucoup sont actuellement éprouvés par la crise sanitaire et économique. Concrètement, cette plateforme permettra de collecter les avis et propositions des artisans pour enrichir le programme des listes. Nourrir les débats et peser davantage dans les décisions politiques Des débats seront progressivement lancés et les artisans pourront donner leur avis. Le premier débat concerne ainsi la pérennisation des aides à l'apprentissage et à la professionnalisation. Les entreprises artisanales sont invitées à répondre « pour » ou « contre » sur la plateforme, et à donner des arguments sur leur prise de position. Les réponses seront ensuite analysées et synthétisées en fonction du sujet abordé, du métier exercé et de la zone géographique du répondant. Des débats donnant la parole à deux contradicteurs pourront également être organisés à partir du studio TV de l'U2P. L'objectif final étant d'interpeller le grand public et les décideurs politiques sur les combats menés par l'artisanat. Pour découvrir la plateforme et participer aux débats, c'est ici. Claire Lemonnier Photo de une :

Redacteur