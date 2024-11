Le programme OSCAR évolue pour les professionnels de la rénovation énergétique

3 ans après son lancement, où en est le programme OSCAR ?

Le programme OSCAR se poursuit avec une dynamique très positive, puisqu’on dénombre aujourd’hui (ndlr : en novembre 2024) 5 432 Référents d’Aide à la Rénovation identifiés dont 3 133 habilités, c’est-à-dire qu’ils ont suivi et validé le « Parcours RAR » dans sa totalité, et sont désormais actifs auprès des artisans de la rénovation de leur région. Ces chiffres sont très encourageants, et nous espérons toujours atteindre en 2025 les objectifs initialement fixés de 6 000 RAR déployés sur tout le territoire.

Le programme continue donc d’évoluer et d’attirer de nouveaux partenaires, ce qui est essentiel pour maintenir l’engagement des acteurs de la filière.

En quoi le programme OSCAR poursuit-il une démarche d’amélioration continue ?

L’un des engagements du programme OSCAR est de rester à l’écoute des professionnels du bâtiment et de l’ensemble de la filière, afin de proposer des solutions de simplification des dispositifs CEE qui répondent concrètement à leurs besoins.

Grâce à l’engagement des RAR sur le terrain, nous connaissons de mieux en mieux leur profil, leurs besoins et les attentes des artisans avec qui ils sont en contact au quotidien. Leurs retours d’expériences nous ont permis de faire évoluer notre accompagnement, les supports que nous leurs proposons pour les aider à monter en compétences, ainsi que les outils numériques de simplification que nous mettons à leur disposition.

Le programme OSCAR et son environnement dans sa globalité sont en constante évolution. Nous rencontrons régulièrement les artisans et entreprises du bâtiment, et entretenons des partenariats très actifs avec les organisations professionnelles partenaires du programme, CAPEB, COEDIS, FDMC et FFB qui entourent le programme OSCAR et qui portent la voix de leurs adhérents (réseaux de négoces ou artisans et entreprises du bâtiment).

Quelles sont les perspectives d’évolution du programme OSCAR ?

Le programme a été reconduit pour 2025, il s’agit donc désormais d’aller plus loin dans la simplification de l’accès aux aides à la rénovation énergétique pour les artisans. On peut d’ores et déjà mentionner 3 initiatives :

L’ouverture du programme aux départements et territoires d’outre-mer, qui ont des besoins et des contraintes très différents de ceux de l’Hexagone. Il donc très important de comprendre les attentes locales de la filière en matière d’aides à la rénovation énergétique sur place, et de créer de nouveaux parcours qui y répondent pertinemment.

La création d’un nouveau statut « d’Accompagnateur Pro » : un RAR en charge de mettre le pied à l’étrier pour des artisans qui n’oseraient pas s’emparer des aides financières. Cet Accompagnateur Pro les aide très concrètement à monter leurs premiers dossiers CEE, en levant les freins, en anticipant les erreurs les plus courantes, ou les problématiques fréquemment rencontrées. L’objectif est de rendre les artisans autonomes dans le montage de dossier CEE, de lever éventuellement les réticences qu’ils pouvaient avoir, et de les encourager à proposer les aides financières à leurs clients.

Cette initiative est actuellement au stade de l’expérimentation, ouverte aux RAR de la FFB et de la CAPEB, dans des régions pilotes (Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Île-de-France).

Enfin, la convention qui acte la poursuite du programme OSCAR a inscrit un nouvel objectif pour 2025 : la création d’un Comité Technique. Celui-ci rassemblera plusieurs acteurs de la filière, afin d’apporter des réponses concrètes sur des exemples précis, des divergences éventuelles qui pourraient survenir entre la réglementation et sa mise en œuvre pratique sur les chantiers, ou d’autres questions auxquelles la filière aurait besoin de trouver une réponse.

Il reste donc encore de beaux objectifs à poursuivre en 2025, afin de continuer à être porteur d’actions de simplification concrètes et pratiques pour les artisans et entreprises de la rénovation énergétique.

Pour en savoir plus exit_to_app