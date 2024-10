Les RAR : une montée en compétences individuelle qui profite à toute la filière

Qui sont les RAR du programme OSCAR, et quelles sont leurs missions ?

Les RAR, ou Référents d’Aide à la Rénovation, désignent des professionnels du bâtiment qui sont accompagnés par le programme OSCAR pour devenir des relais d’informations sur les aides à la rénovation énergétique. Il s’agit donc d’hommes et de femmes issus d’organisations comme la CAPEB, la FFB ou de réseaux de distribution et de négoce de matériel, partenaires du programme (FDMC, Coedis), qui sont en contact chaque jour, avec des artisans et entreprises de la rénovation.

Les aides financières comme MaPrimeRénov’ ou les CEE, peuvent sembler complexes aux artisans, qui sont déjà très occupés et ne prennent pas en main les dispositifs existants. La mission des RAR, sur le terrain, est justement de les renseigner, les conseiller ou les sensibiliser aux aides à la rénovation énergétique. Ils peuvent répondre à toutes leurs questions, « Quelles aides sont disponibles pour tels travaux ? » « Comment en faire bénéficier mes clients ? », « Quel est mon rôle dans le montage de dossier ? » … En bref, la mission des RAR est de transmettre aux artisans toutes les informations nécessaires pour qu’ils utilisent les aides à la rénovation énergétique sur leurs chantiers, et profitent des opportunités commerciales que cela leur apporte.

Aujourd’hui, la maîtrise des consommations d’énergie est devenue indispensable en France et les RAR, accompagnés par le programme OSCAR, jouent un rôle majeur dans la massification de la rénovation énergétique.

Qu’apporte le statut de RAR aux professionnels du bâtiment ?

Être RAR, c’est tout d’abord monter en compétences sur le sujet des aides à la rénovation énergétique, en suivant un parcours complet, conçu par le programme OSCAR. Il faut commencer par suivre un MOOC [ndlr : une formation en e-learning] de 3 modules, qui aborde toutes les connaissances théoriques sur la rénovation énergétique, les financements disponibles, les dispositifs CEE et MaPrimeRénov. Une fois ce MOOC validé, à distance et à son rythme, les futurs RAR sont invités à participer à un atelier en présentiel, organisé par un Organisme de formation et animé par un de leurs formateurs habilité par le programme OSCAR. Enfin, ils doivent réaliser une action de sensibilisation, sur le terrain, pour se familiariser concrètement avec leur mission d’information des artisans.

Une fois leur habilitation reçue, les RAR sont référencés sur le site du programme OSCAR et bénéficient d’outils de communication pour annoncer leur présence aux artisans. Ils intègrent, par la même occasion, un réseau national de RAR, et une communauté en ligne très dynamique, avec laquelle ils peuvent échanger et partager leurs expériences. Enfin, sur une plateforme digitale dédiée, ils ont accès à toutes les ressources développées par le programme OSCAR.

Comment les RAR sont-ils accompagnés par le programme OSCAR ?

Nous savons que les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique sont difficiles à comprendre et à maîtriser, notamment parce qu’ils sont impactés par des évolutions réglementaires régulières. C’est pourquoi l’enjeu du programme OSCAR est non seulement de faire monter en compétences les professionnels de la rénovation énergétique, mais aussi de parvenir à maintenir ces compétences à niveau, et de s’assurer que les RAR restent aptes à informer les artisans au quotidien.

Dans cette optique, le programme OSCAR met à disposition des RAR un certain nombre d’outils pratiques de simplification des CEE, qui sont très simples d’utilisation et très utiles au quotidien, comme l’annuaire des aides locales et nationales, la base de données des produits éligibles aux CEE ou encore une veille réglementaire, indispensable pour être à jour. Tous ces documents sont accessibles à l’ensemble de la filière ! Les artisans peuvent également y accéder, gratuitement, sur simple inscription.

Par ailleurs, le programme OSCAR a mis en place une FAQ et un chabtot, qui répondent aux questions les plus courantes et aident les RAR à obtenir des réponses sur des points particuliers ou des éléments de langage précis à transmettre aux artisans. Des webinaires sont régulièrement animés par l’expert technique du programme, afin de décrypter en live les évolutions réglementaires et leur impact sur la constitution d’un dossier de demande d’aide.

Pour finir, dans une optique d’amélioration continue, OSCAR reste à l’écoute des RAR en permanence, et par leur biais, à l’écoute des artisans. Leur implication, mais aussi leurs retours du terrain, sont indispensables au bon fonctionnement du programme, et à son efficacité à simplifier concrètement l’accès aux aides à la rénovation énergétique.

Pour en savoir plus exit_to_app