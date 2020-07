L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a mis à profit son expertise en s’engageant dans la formation initiale auprès de l’Education Nationale et des étudiants. L’UFME a ainsi joué un rôle majeur dans la révision du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) spécialité « Menuisier fabricant ». Validée le 11 mars dernier par la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire, cette révision a pour but de familiariser et d’introduire la dimension industrielle (machines, production informatisée…) auprès des jeunes étudiants.

L’avenir appartient à la jeunesse et l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) l’a bien compris. C’est pourquoi elle a décidé de prendre part à la révision du Certificat d’Aptitude Professionnelle spécialité « Menuisier fabricant ». « Il devenait indispensable de faire une mise à jour de cette formation afin de permettre à ces jeunes d’accéder aux nouveaux référentiels technologiques. Cette optimisation des niveaux d’acquisition et de maîtrise des savoirs facilitera leur découverte et leur intégration dans le milieu professionnel. Même si bien entendu le tracé manuel reste au cœur du métier, l’exploitation de logiciels volumiques ou encore la modélisation numérique 3D deviennent des axes d’apprentissage à part entière », explique Philippe Macquart, Délégué Général de l’UFME.

Si cette révision a pu voir le jour, c’est en grande partie grâce à l’étroite collaboration entre la Commission Spécialisée des Lycéens (CSL), le Conseil Supérieur de l’Education (CSE) ainsi que les Commissions Professionnelles Consultatives « Construction » et « Industrie ».

Ainsi, après plusieurs mois de travail, le nouveau référentiel du CAP Menuisier fabricant sera mis en oeuvre à la rentrée 2020, dans de nombreux établissements d’enseignements professionnels. Par ailleurs, les cours ont été rédigés par une équipe de professeurs et d’experts de la menuiserie industrielle faisant partie de l’UFME.

Au sein de la formation, les étudiants seront amenés à acquérir des compétences dans les domaines de la menuiserie, de l’agencement et du mobilier, ainsi que toutes sortes de matériaux (bois, verre, acier, inox, isolants…).

A la sortie de ce CAP, le menuisier fabricant deviendra un ouvrier professionnel qualifié de la profession. Il interviendra en atelier pour fabriquer différents ouvrages de menuiserie et d’aménagement (pièce, bureau, magasin, lieux de réunions…). D.T. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur