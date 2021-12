OUTSTEEL, la marque qui soigne l’intégration de la pompe à chaleur à l’extérieur de la maison

Les pompes à chaleur et climatisations ont fleuri ces dernières années aux abords des maisons, sur les terrasses, sur les façades, près des piscines et sur de nombreux bâtiments. Malheureusement, ces unités techniques installées à l’extérieur font rarement l’objet d’une intégration esthétique réussie.

C’est précisément pour embellir et permettre de profiter au maximum des extérieurs que la marque OUTSTEEL a développé une gamme de modèles destinés à habiller les pompes à chaleur et les climatisations. Et l’apport esthétique n’est pas le seul intérêt des solutions OUTSTEEL.

Habiller la pompe à chaleur pour profiter au maximum de l’extérieur

Pour de nombreux Français, l’espace extérieur est une véritable extension de l’habitat intérieur. L’aménagement paysager y compte autant que la déco et le choix du mobilier. Et dans cet environnement, il faut bien reconnaître que les installations d’unités techniques de pompe à chaleur extérieures, aussi discrètes soient-elles, valorisent rarement l’habitat. Et dans un espace réduit, sur une terrasse par exemple, elles peuvent même devenir carrément déplaisantes.



L’idée d’OUTSTEEL est d’habiller ces appareils à l’aide de caches ou de casquettes pour mieux les intégrer dans leur environnement et le rendre ainsi plus agréable à vivre.

Cinq modèles pour cacher la PAC en beauté

Conçus en acier galvanisé, les modèles OUTSTEEL vont venir recouvrir intégralement ou partiellement la PAC, qu’elle soit murale, au sol près d’un mur, ou isolée. Dissimulée par un cache OUTSTEEL, l’unité technique se trouve maintenant à l’abri des regards… mais aussi des intempéries (pluie, neige, grêle) et des risques de chocs.

Nota : des modèles OUTSTEEL proposent plusieurs modes de fixation pour s’adapter aux situations proposées. L’ajout de pièces peut être nécessaire pour permettre certaines installations.

Et côté design ?

En plus de protéger et de camoufler, OUTSTEEL n’oublie pas d’embellir l’espace extérieur !



Du modèle le plus simple au modèle le plus original, OUTSTEEL propose une gamme de caches inédite. Dotés de finitions soignées, ils n’en sont pas moins robustes. Leur fabrication en acier galvanisé peint leur confère une tenue parfaite dans le temps.



En plus des couleurs standard, chaque modèle peut être personnalisé dans la couleur RAL de son choix pour un aménagement extérieur sur mesure. Mais attardons-nous sur les 5 collections :

BROUSSE s’inspire de la légèreté du végétal pour un cache intégral au design ajouré très facile à intégrer.

s’inspire de la légèreté du végétal pour un cache intégral au design ajouré très facile à intégrer. BUBBLES habille la pompe à chaleur et la climatisation de bulles pour une intégration à la fois discrète, élégante et pétillante. Le plus de BUBBLES ? Sa face avant déclipsable pour faciliter l’accès et l’entretien de l’appareil.

Avec leur design largement ajouré, ces deux créations OUTSTEEL offrent une circulation d’air optimale aux appareils, ce qui leur permet de fonctionner dans les meilleures conditions.

COLORS joue la carte de la couleur pour une installation 100 % originale et personnalisable.

joue la carte de la couleur pour une installation 100 % originale et personnalisable. CAP offre deux possibilités d’installation (fixation murale ou autoportante), c’est le "préau" de la PAC, la protection essentielle.

offre deux possibilités d’installation (fixation murale ou autoportante), c’est le "préau" de la PAC, la protection essentielle. COVER privilégie la simplicité avec une casquette sobre aux finitions soignées.

Les 3 types de caches OUTSTEEL

Compatibles avec la majorité des systèmes de PAC et de climatisation, les modèles OUTSTEEL se classent en 3 catégories :

Le cache intégral , qui enveloppe entièrement l’unité technique, qu’elle soit positionnée au pied d’un mur, déportée du mur ou en hauteur (modèles BROUSSE et BUBBLES )

, qui enveloppe entièrement l’unité technique, qu’elle soit positionnée au pied d’un mur, déportée du mur ou en hauteur (modèles et ) La casquette , qui recouvre l’unité technique pour la protéger des intempéries (modèles CAP et COVER )

, qui recouvre l’unité technique pour la protéger des intempéries (modèles et ) Et le cache partiel. À mi-chemin entre le cache intégral et la casquette, il recouvre l’unité technique mais permet de conserver un accès direct à l’appareil pour les opérations d’entretien. (modèle COLORS)

OUTSTEEL, conçu et fabriqué en France

Derrière OUTSTEEL se cache le savoir-faire d’un spécialiste français de l’acier, Cheminées Poujoulat. Avec OUTSTEEL, le fabricant niortais expert du conduit de cheminée et de la sortie de toit métallique continue d’innover en proposant de nouvelles solutions de personnalisation, un axe fort de sa stratégie.

