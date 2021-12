La Capeb et Loris ENR mettent en place un nouveau dispositif de CEE

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et Loris ENR ont annoncé, ce vendredi 3 décembre, s’associer afin de mettre en place un nouveau dispositif de Certificats d’Économie d'Énergie (CEE), valorisant 100 % des fiches standardisées et des opérations Coup de pouce. Précisions.

Quelques jours seulement après avoir signé un accord de partenariat avec le groupe ATF dans le but d’encourager la transition numérique du BTP, la Capeb s’associe désormais avec Loris ENR pour mettre en place un nouveau dispositif de Certificats d'Économie d'Énergie (CEE). Sensibiliser les professionnels aux CEE Signé par Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, et Aurélie Gaudillère, présidente de Loris ENR, ce partenariat permettra aux entreprises adhérentes de la Capeb de proposer les services de Loris ENR auprès de leurs clients afin d’obtenir des CEE et de valoriser leurs travaux de rénovation énergétique. Concrètement, Loris ENR fournira à la Capeb les outils nécessaires à l'information et à la sensibilisation des entreprises artisanales concernant notamment la nature des travaux éligibles au dispositif relatif aux CEE. Loris ENR s’engage également à mettre à disposition du réseau Capeb, une hotline technique destinée à répondre à toute question concernant le dispositif des CEE, ou le fonctionnement du partenariat. Par ailleurs, le spécialiste des CEE permettra aux professionnels de choisir le paiement direct de la prime ou le versement au bénéficiaire des travaux, dans un délai maximum de 30 jours après facturation des travaux. De son côté, la Capeb aura pour mission d'informer et de sensibiliser les professionnels à l'intérêt du dispositif mis en place. « En s’engageant aux côtés des 57 000 adhérents de la Capeb sur l’ensemble du pays, Loris ENR va contribuer efficacement à la décarbonation des territoires », a réagi Aurélie Gaudillère, présidente de Loris ENR. « L’accompagnement de nos entreprises artisanales par ce partenaire clé doit être une vraie chance pour nos adhérents et leurs clients de réaliser des économies d’énergie grâce à des travaux ciblés et accompagnés. C’est pour nous un nouveau challenge », a de son coté ajouté Jean-Christophe Repon. Marie Gérald Photo de Une : © Capeb

Redacteur