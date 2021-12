Métiers du BTP : dans l'intérim, le salaire médian serait de 1 800 euros bruts

Suite à la hausse du SMIC au 1er octobre 2021, l'agence d'intérim MisterTemp' publie, ce lundi 6 décembre, son baromètre sur les salaires dans le BTP. Ces derniers semblent stables dans l'intérim, avec d'importantes disparités selon les professions, les ouvriers du BTP, couvreurs, canalisateurs enregistrant les plus bas salaires, à l'inverse des chargés d'affaires, conducteurs de travaux, chefs de chantier, et carreleurs.

Malgré les difficultés de recrutement et les pénuries de main d'oeuvre dans le BTP, les salaires semblent stables dans l'intérim, selon le dernier baromètre de MisterTemp' sur les salaires moyens.

Les résultats du baromètre se basent sur les salaires moyens proposés sur les offres d'emploi MisterTemp' dans toute la France, et sur l'analyse de plus de 12 000 contrats de travail.

Des disparités selon les métiers

À l'issue de cette étude, les salaires recensés vont de 1 600 euros bruts par mois pour un ouvrier du BTP (soit 10,57 euros de l'heure), à près de 2 900 euros pour un chargé d'affaires dans la construction (soit 18,9 euros de l'heure).

Outre les chargés d'affaires, les salaires les plus élevés concernent les conducteurs de travaux (2 800 euros), les chefs de chantier (2 000 euros), et les carreleurs (1 900 euros).

Inversement, les salaires les plus bas concernent, en dehors des ouvriers du BTP, les couvreurs, les canalisateurs, les peintres, les électriciens et les maçons, qui gagnent, par ordre croissant, entre 1 700 et 1 800 euros bruts par mois.

Les maçons VRD, menuisiers, charpentiers, plaquistes, et plombiers, également par ordre croissant, s'inscrivent quant à eux dans la fourchette un peu plus élevée, avec des salaires allant de 1 800 à 1 900 euros.

Bilan : le salaire médian dans le BTP serait d'environ 1 800 euros bruts par mois.

Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, le MisterTemp' rappelle par ailleurs proposer actuellement 700 postes en intérim dans le secteur du BTP.

Claire Lemonnier