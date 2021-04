La Smart Buildings Alliance (SBA) s’est dotée cette année, d’un Advisory Board, pour être accompagnée dans ses orientations stratégiques. Composé de 11 personnalités reconnues dans leur environnement professionnel, le groupe doit permettre à la SBA de renforcer son champ d’influence en France comme à l’international, et être un « levier de massification » des solutions smart sur tout le territoire.

Le Conseil d’orientation stratégique, ou Advisory Board, mis en place par la SBA, doit accompagner l’association dans ses orientations et sa stratégie. Pour rappel, la Smart Buildings Alliance s’est donnée pour mission de faciliter l’émergence des bâtiments intelligents dans la smart city pour faire de l’Europe et de la France, des référents. Pour ce faire, trois défis doivent être relevés : la transformation numérique, le développement durable et la place des services et des usagers au cœur des bâtiments et des villes.

Le rôle de l’Advisory Board va être de soutenir les démarches de la SBA, et de travailler à l’élargissement de son champ d’action à toutes les sphères de l’Immobilier et de la Ville. « Nous voulons constituer un nouveau levier de massification pour développer les solutions Smart sur tous les territoires », explique Marc Daumas, son Président. « Notre objectif est avant tout d’aider la SBA à tenir sa promesse, celle de combiner transition numérique et transition environnementale au service de tous les usagers », poursuit-il.

11 personnalités pour renforcer le positionnement de la SBA

Marc Daumas, Directeur général d’Aire Nouvelle chez Engie, a choisi, en accord avec Emmanuel François, Président de la SBA, les membres du conseil d’orientation stratégique. L’idée était de réunir des personnalités reconnues dans leur environnement professionnel, ancien ministre, CEO de grands groupes, présidents d’organisations syndicales, élus, représentants de collectivités territoriales, ou encore ONG. 11 experts guideront ainsi la SBA dans ses choix, et l’appuieront dans son déploiement à l’international.

Le 27 janvier, l’Advisory Board a tenu son premier rendez-vous, l’occasion de se rencontrer et de partager les leviers et les freins à l’ambition de la SBA. Certains des membres étaient déjà adhérents de la Smart Buildings Alliance. Les autres ont été conviés afin « d’explorer et d’élargir de nouveaux points de vue et visions externes » pour accélérer le mouvement.

Les membres du conseil d’orientation stratégique :

Marc Daumas, Président

Dominique Alba, Directrice Générale – APUR

William Bouygues, Directeur du Développement – Linkcity

Emmanuelle Cosse, Président de l’USH

Etienne Crepon, Président du CSTB

Laurent Girometti, Directeur Général – EPAMARNE

Christel Heydemann, Présidente – Schneider Electric France

Soo-Jin Kim, Chef unité politiques et études urbaines – OCDE

Emmanuel François, Président de la SBA

Béatrice Lievre-Thery, Directeur Activités Immobilières – Société Générale

Yann Rolland, Directeur Général – Engie Solutions, Ville et Collectivités

Denis Thuriot, Maire de la Ville de Nevers et Président de Nevers Agglomération

Olivier Wigniolle, Directeur Général – ICADE

Rose Colombel