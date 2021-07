Le Campus Hors-Site étend son catalogue de formations

Le Campus Hors-Site, premier organisme de formation consacré à la construction hors-site (ou modulaire) et à son développement en France, annonce être lauréat de l’appel à projet du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) régionalisé Auvergne-Rhône-Alpes, mis en place par l’État. Précisions.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, la construction hors-site devrait représenter 20 % du marché mondial d’ici dix ans. En plein essor, elle répond à un nombre croissant de défis auxquels doit faire face le secteur du BTP, comme la nécessaire prise en compte des impacts environnementaux, ou encore la raréfaction de la main d'œuvre qualifiée.

« Année après année, on assiste à l’inexorable disparition de la main-d’œuvre qualifiée. Nous manquons de bras et de compétences. Cela est vrai sur les chantiers mais aussi chez les maîtres d’ouvrages, les architectes et dans les bureaux d’études. Les anciens partent à la retraite, les jeunes ne sont plus attirés par le bâtiment, dont les conditions de travail sont difficiles », souligne Pascal Chazal, président-directeur général du Campus Hors-Site et fondateur du groupe Hors-Site.

« Moderniser l’industrie de la construction »

Première école française spécialisée dans le domaine de l’industrialisation, le campus Hors-Site forme les professionnels sur cinq thématiques clés qui constituent la construction hors-site : la conception, la fabrication en usine, le management de chantier, le transport et la logistique, ainsi que l’exploitation et la maintenance du bâtiment. « Il apparaît indispensable d’offrir, comme cela a déjà été fait en Angleterre, une formation centrée sur l’industrialisation de la construction, permettant de bien comprendre les clés du succès du modèle », explique Julie-Anne Millet, directrice du Campus Hors-Site.

Mis en place par l’Etat pour financer des investissement innovants sur le territoire et pour permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois, le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) régionalisé Auvergne-Rhône-Alpes, offre au Campus Hors-Site l’opportunité de développer son offre de formations à destination de tous les acteurs de la construction. Le programme agit en coopération avec une quarantaine d’entreprises aujourd’hui engagées dans la démarche de construction modulaire.

« Nous avons l’intime conviction qu’il est possible de moderniser l’industrie de la construction, ensemble, grâce à la collaboration et l’éducation de tous : entreprises, fournisseurs, les maîtres d'ouvrage et sous traitants. Nous proposons de former ces acteurs pour améliorer leurs techniques et les encourager à utiliser de nouvelles technologies et méthodes », commente Pascal Chazal.

Parmi les premiers chantiers du projet porté par le consortium, le Campus conçoit actuellement son catalogue de formations comprenant notamment des ateliers, des « voyages d’études », ou encore des « journées fournisseurs ».

Marie Gérald

Photo de une : ©AdobeStock