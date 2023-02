Le groupe Atlantic s’implante sur le sol indien

Un nouveau site industriel du groupe Atlantic voit le jour sur le sol indien. L’entreprise française, spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), a ouvert un complexe industriel ultramoderne de 12 000 m² au sud d’Hyderabad. Ce dernier produira jusqu’à 600 000 chauffe-eaux à accumulation de petite capacité (10 à 100 litres), ainsi que Kweik, un nouveau petit chauffe-eau portable à immersion, dont la production est destinée au marché local et à l’export au Bangladesh, au Bhoutan, au Népal et au Sri Lanka.

Une implantation qui va permettre au spécialiste du secteur HVAC (Heating - Ventilation - Air Conditioning) de poursuivre son déploiement à l’international. Le groupe Atlantic a ouvert ce site nommé "Hintastica Private Limited" en collaboration avec son partenaire local, Hindware Home Innovation Limited (HHIL).

Emmanuel Caille, membre du directoire de groupe Atlantic, se réjouit de l'inauguration de ce nouveau site : « Nous avons rencontré Hindware pour la première fois il y a 10 ans, et aujourd’hui nous sommes heureux de passer à l’étape suivante de notre partenariat avec la création d’une société intégrée de chauffe-eau. Les deux groupes partagent les mêmes valeurs industrielles et dès le début de nos opérations en Inde, nous savions que pour réussir, nous avions besoin d’un partenaire local fort nous permettant de fabriquer nos produits sur place ».

Un marché en plein essor

L’ouverture de ce nouveau site va permettre la création de 500 emplois directs et indirects. Avec 4 millions de chauffe-eaux individuels déjà installés en Inde, le marché est en pleine croissance, et devrait exploser dans les années à venir en raison de l’accélération de l’urbanisation et de la hausse des revenus disponibles.

« Depuis plus de 50 ans, le groupe Atlantic se développe avec une stratégie équilibrée de croissance organique, de partenariats stratégiques et d’acquisitions. Nous apportons notre expertise reconnue en solutions et systèmes de production d’eau-chaude sanitaire et nos connaissances en matière de gestion de l’énergie et de régulation de la température. Nous pensons que cela sera un grand atout pour notre développement en Inde et contribuera à réduire la consommation d’énergie de nos produits », explique Damien Carroz, lui aussi membre du directoire du groupe Atlantic.

La joint-venture créée par le groupe Atlantic et HHIL a investi dans un site de production à haute exigence environnementale. Ce dernier comprend notamment des panneaux solaires d’une puissance annuelle totale de près d'un mégawatt. Le système d’éclairage du site est exclusivement composé de LED, et l’eau nécessaire pour le bon fonctionnement de l’entreprise est puisée dans un réservoir souterrain de stockage des eaux pluviales, qui garantit 90 % de leur récupération.