Artisanat du bâtiment : une activité plus instable selon la Capeb AuRA

La dernière enquête de conjoncture de la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) fait état d’une baisse d’un certain nombre d’indicateurs au dernier trimestre 2022, et d’une activité plus instable. Au quatrième trimestre 2022, 33 % des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment trouvaient le contexte difficile, et 1 entreprise sur 4 estimait ne pas avoir de visibilité sur les carnets de commande.