PAC, solaire thermique, chaudières biomasse : un rebond des ventes en 2022

Uniclima dévoilait ce jeudi le bilan de l’année 2022 pour les équipements de génie climatique, et les perspectives pour 2023.

Sans surprise, les pompes à chaleur (PAC) et les chaudières biomasse – soutenues par MaPrimeRénov’ – enregistrent une nouvelle croissance de leurs ventes, tandis que les chaudières gaz et fioul, qui perdent les aides publiques, déclinent de près de 30 %, avec 200 000 pièces en moins.

Évolution des ventes de chaudières gaz et fioul. Source : Uniclima

Autre baisse constatée pour les radiateurs à eau et les sèche-serviettes, dont les ventes baissent respectivement de -21 % et -16 % par rapport à 2021. Une tendance qu’Uniclima explique notamment par la baisse des mises en chantier dans le neuf.

Côté pompes à chaleur, les PAC Air/Air enregistrent également une décroissance de -8 % en 2022, pour un total de 772 324 unités vendues.

Évolution des ventes de PAC Air/Air. Source : PAC & Clim' Info

La PAC Air/Eau atteint des niveaux historiques

Toutes les autres PAC sont en revanche en croissance. Les PAC Air/Eau atteignent notamment un nouveau record historique, avec +30 % de ventes, pour un total de 346 313 unités vendues. Dans le détail, la croissance des ventes de monoblocs dépasse celle des biblocs, avec respectivement +42 % et +28 %. Selon Uniclima, les biblocs auraient moins progressé en raison des problèmes de disponibilité des matériaux et composants.

Évolution des ventes de PAC Air/Eau. Source : Pac & Clim' Info

Les PAC géothermiques connaissent elles aussi un léger rebond, avec +7 %. Leur nombre reste toutefois à 2 915 unités, alors qu’elles étaient à 6 448 en 2012, et même à plus de 20 000 en 2008. Toutefois, le nouveau coup de pouce annoncé par le gouvernement dans le cadre de son « plan d’action géothermie » devrait pouvoir rebooster le marché en 2023.

Évolution des ventes de PAC géothermiques. Source : PAC & Clim' Info

Autre segment ayant connu un rebond : le solaire thermique, qui enregistre +29 %, boosté notamment par la crise énergétique. Résultat, le nombre de mètres carrés de capteurs augmente de +45 % dans l’individuel, et de +7 % dans le collectif. Même succès pour les ventes de chauffe-eaux solaires, qui augmentent de +50 %.

Évolution du marché du solaire thermique. Source : Uniclima

Les chauffe-eaux thermodynamiques connaissent quant à eux une hausse de 8 %, pour un total de 163 125 ventes en 2022.

Les chaudières biomasse poursuivent leur croissance

Cette année encore, les ventes de chaudières biomasse continuent leur progression, avec une croissance de +24 %. Uniclima et le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) constatent notamment une explosion des chaudières à granulés. Malgré une instabilité ces derniers mois et des craintes de pénuries de granulés, Uniclima estime que le marché devrait retrouver de la stabilité en 2023. « Les conditions semblent à nouveau réunies pour que les ventes reprennent à un rythme soutenu. Les produits sont disponibles, le nombre d’installateurs qualifiés a augmenté, et le prix des granulés a enfin commencé à diminuer », note le syndicat.

Évolution des ventes de chaudières biomasse. Source : Uniclima et SFCB

Côté ventilation, le double-flux connaît un rebond de +44,6 % dans l’individuel (avec plus de 42 000 ventes), mais le simple-flux perd -5,8 %, bien que les ventes de cette dernière dépassent toujours les 842 000 unités. Dans le collectif et le tertiaire, simple-flux comme double-flux sont en baisse, avec respectivement -10,2 % et -1 %.

Dans sa conclusion, Jean-Paul Ouin, délégué général d’Uniclima, a par ailleurs regretté l’absence de mise en place d’un observatoire de la RE2020 – promis par le gouvernement – mais aussi le manque de prise en compte des équipements hybrides et des biocombustibles, tels que le biofioul et le biogaz.