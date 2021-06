Déjà présent dans 170 pays, Roca continue d'affirmer son influence internationale dans le marché des produits de salle de bain. Le 7 juin, le groupe a annoncé l’acquisition de Sanit, fabricant allemand de systèmes d'installation de sanitaires.

Grâce aux conseil d’Alantra et d’Allen & Overy, l’opération d’acquisition de l’entreprise allemande est actuellement en attente d’approbation par les autorités de la concurrence.

Albert Magrans, PDG au groupe Roca, se réjouit tout de même d’avance de la transaction : « L'acquisition de Sanit est une étape fondamentale dans notre stratégie d'intégration de produits dans des solutions complètes de salle de bain et d'incorporation de technologies à haute valeur ajoutée dans notre portefeuille de produits ».

Appartenant à Aliaxis, Sanit est une référence en systèmes de tuyauterie dans 40 pays. Ses trois usines allemandes fabriquent également et exportent dans plus de 70 pays des accessoires et compléments pour l'assemblage et l'installation de produits d'espace salle de bain. Un large catalogue qui lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros en 2020.

Sanit est ainsi considéré comme le troisième opérateur allemand et cinquième européen dans les systèmes d’installation pré-murales de salles de bain (réservoirs dissimulés, boutons-poussoirs, cadres de montage). Ce marché, en rapide croissance et stimulée par l'utilisation acrrue de toilettes suspendues, répond davantage aux demandes des consommateurs en termes de gain d’espace, d’hygiène et de confort.

Une fois intégré au groupe Roca, le fabricant deviendra le pôle de développement des systèmes d'installation. Ainsi, Roca pourra renforcer sa stratégie de mise en place de centres de compétences spécialisés dans différentes catégories de produits dans la salle de bain. De quoi faire du concepteur, fabricant et commerçant un mastondonte en la matière.

Virginie Kroun

Photo de Une : Sanit