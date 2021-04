Après avoir publié son baromètre 2020 des matériels de TP d'occasion, la plateforme spécialisée Europe-TP.com a dévoilé les chiffres et tendances du 1er trimestre 2021 ce lundi 19 avril. L'évolution se poursuit dans la tendance de ces derniers mois, avec une hausse de 30 % du trafic du site comparé à un an plus tôt, et près de la moitié des recherches concernant des pelles et mini-pelles (47,6 %).

Dans son dernier baromètre annuel, Europe-TP.com notait que la crise sanitaire et les confinements n'avaient quasiment pas impacté le marché des engins de TP d'occasion. Avec les confinements successifs, le site enregistrait en revanche une hausse des recherches depuis les ordinateurs et non plus les smartphones. Le bilan de l'année 2020 montrait également une nette majorité de recherches concernant des pelles et mini-pelles (46,2 %), notamment de marque Caterpillar (14,9 %) et Kubota (14,8 %). Cette tendance s'est poursuivie, et même accentuée en ce début d'année, puisque les pelles concentrent désormais 47,6 % des recherches, suivies par les chargeuses (7,3 %) et les tractopelles (6,8 %). Les catégories de matériels de TP d'occasion les plus recherchées. Source : Europe-TP.com Concernant les pelles (et mini-pelles), Europe-TP.com note toutefois que la popularité de la marque Kubota dépasse désormais celle de Caterpillar, avec respectivement 16 % et 14 %. Enfin, Volvo arrive troisième au classement, avec 9 %. Marques les plus recherchées pour les pelles et mini-pelles. Source : Europe-TP.com Caterpillar reste tout de même en tête du classement pour les chargeuses (28 %), devant Bobcat (26 %) et Volvo (12 %). En revanche, la marque JCB domine largement pour les tractopelles, avec près de la moitié des recherches (47 %), suivie par Case (17 %), et Caterpillar (16 %). Marques les plus recherchées pour les chargeuses. Source : Europe-TP.com Marques les plus recherchées pour les tractopelles. Source : Europe-TP.com Le site Europe-TP.com enregistre une croissance de +30 % de son trafic Globalement, Europe-TP.com note que le marché des matériels de TP se porte très bien, avec une hausse de 30 % du trafic sur le site comparé au 1er trimestre 2020. « Les chiffres du premier trimestre 2021 montrent que les recherches d'engins de TP d'occasion sont en nette augmentation, malgré la crise pandémique et les mesures de confinement prises par le gouvernement. La demande reste forte », résume le spécialiste. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur