Voies Navigables de France (VNF) dévoile les chiffres 2019 du transport fluvial. Et cette année encore, la construction reste la principale utilisatrice de ce mode de transport. Dans le détail, les flux et les volumes ont été en hausse, notamment grâce à des conditions climatiques nettement plus favorables que pour l'année 2018. Ces bonnes conditions ont notamment permis au bassin mosellan d'atteindre des records de croissance, et porté celle des autres réseaux fluviaux.