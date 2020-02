Le transport fluvial séduit de plus en plus le BTP

Voies Navigables de France (VNF) dévoile les chiffres 2019 du transport fluvial. Et cette année encore, la construction reste la principale utilisatrice de ce mode de transport. Dans le détail, les flux et les volumes ont été en hausse, notamment grâce à des conditions climatiques nettement plus favorables que pour l'année 2018. Ces bonnes conditions ont notamment permis au bassin mosellan d'atteindre des records de croissance, et porté celle des autres réseaux fluviaux.

En 2019, la filière des matériaux de construction aura représenté 45 % des volumes transportés et 34 % des tonnes-kilomètres (t.km) réalisées sur l'ensemble du réseau national. Elle aura également généré une augmentation de +11,6 % en t.km (à près de 2,5 milliards de t.km) et de +13,9 % en volumes (soit 25,2 millions de tonnes transportées). Le transport fluvial continue en effet de bénéficier de la croissance des travaux publics, estimée à +12,7 % à fin novembre 2019, selon les chiffres de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). En Île-de-France, la croissance du transport fluvial est notamment portée par les projets du Grand Paris, qui ont recours à la voie d'eau pour la logistique, et bientôt par les chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024. Dans le détail, le bassin Seine-Oise, qui repose en grande partie sur les matériaux de construction, aura vu une hausse de +10,4 % en t.km et de +14 % en volumes en 2019, pour un total de 15, 6 millions de tonnes transportées. Record exceptionnel pour le bassin mosellan Les conditions climatiques ayant été plutôt favorables comparées à l'année 2018, le bassin mosellan enregistre pour sa part une croissance exceptionnelle du transport de minéraux bruts et de matériaux de construction, avec +50,5 % en t.km et +32,1 % en volume. Même progression fulgurante du côté du bassin rhénan français, qui enregistre +24,4 % en t.km et +26,8 % en volumes, pour un total de 5 millions de tonnes transportées. Le réseau Nord n'a pas non plus à rougir, avec une hausse de +15,6 % en t.km, et de +18,1 % en volumes. Même satisfaction du côté du transport de marchandises, qui enregistre une croissance du trafic de +10 % en t.km, et de +9 % en volumes, pour un peu plus de 56,3 millions de tonnes de marchandises transportées. « Avec ces résultats 2019, je suis particulièrement fier de voir le transport fluvial s'inscrire comme une alternative crédible pour le transport de marchandises. C'est pour nous une véritable reconnaissance des atouts du fluvial, en termes de fiabilité et de sécurité d'une part, mais aussi d'un point de vue environnemental, grâce à la massification que celui-ci permet. A l'image de la convention de partenariat favorisant le recours à la logistique fluviale pour la construction du village olympique et paralytique des JO de Paris, signée il y a quelques semaines, nous espérons voir émerger cette année de nombreux autres mouvements de report en faveur du transport fluvial », conclut Thierry Guimbaud, directeur général de VNF. C.L. Photo de une : ©Adobe Stock

