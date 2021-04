« Mais qu'est-ce que vous faites là ? ». C'est la question que pose ManoManoPro aux artisans du bâtiment qui se trouveraient à proximité de distributeurs et négoces traditionnels, à travers une campagne de communication outdoor assez racoleuse, qui ne devrait pas manquer de faire jaser.

Lancée en mars 2019, la plateforme ManoManoPro ambitionne de devenir l'enseigne de référence pour les artisans du bâtiment. Elle propose désormais plus de 55 000 références en plomberie, chauffage, électricité, outillage, quincaillerie et peinture, négociées à prix préférentiels, avec une visibilité des stocks en temps réel, et 80 % du catalogue livré gratuitement sous 24 heures.

En février dernier, le spécialiste se félicitait d'ailleurs d'avoir vu le volume d'affaires de la plateforme dédiée aux pros augmenter de +140 % en 2020, et ce malgré la crise. « 1 artisan Français sur 10 est désormais client de ManoManoPro », se réjouissait alors Philippe de Chanville, co-fondateur.

Digitaliser les pratiques

Le credo de ManoMano ? Digitaliser les habitudes des artisans du bâtiment pour leur faire gagner du temps.

« Avec ManoManoPro, nous souhaitons accélérer la digitalisation du marché BtoB et des usages des artisans du bâtiment. Plus encore, cette plateforme a été pensée pour faire gagner du temps aux professionnels en répondant concrètement à leurs attentes et leurs besoins », explique Christian Raisson, l'autre co-fondateur.

Pour faciliter encore davantage leur quotidien, l'enseigne a d'ailleurs lancé une application spécialement développée par et pour eux en octobre dernier. Avec cette dernière, ils peuvent passer encore plus facilement commande via leur smartphone, depuis leurs chantiers ou sur les trajets, notamment grâce à la commande vocale.

Non contente de s'arrêter là et soucieuse de capter de nouveaux clients professionnels, l'enseigne annonce aujourd'hui lancer une vaste campagne de communication outdoor, en les interpellant à proximité des distributeurs et négoces traditionnels. Cette campagne, qui durera un mois, se déclinera à la fois en affichage statique et digital (sur le périphérique parisien), mais aussi en campagne radio nationale pendant deux semaines.

Affichage vu depuis le périphérique parisien. Crédit : ManoManoPro

Claire Lemonnier