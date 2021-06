Après des mois d'incertitude marqués par la crise sanitaire et la chute des permis de construire, l'Unicem a annoncé une bonne nouvelle ce jeudi 10 juin, à savoir une nette reprise de l'activité des matériaux de construction, avec des chiffres renouant, voire dépassant, les niveaux d'avant-crise. A fin avril, la production de granulats est ainsi en hausse de +4,7 % comparé à avril 2019, et de +2,1 % pour le béton prêt à l'emploi (BPE).

Il y a un mois, l'Unicem constatait déjà une reprise exponentielle à fin mars comparé à un an plus tôt – période marquée par le début de la crise sanitaire et le premier confinement. Ainsi, le syndicat enregistrait +78 % pour les granulats, et même +124 % pour le béton prêt à l'emploi (BPE) !

Des chiffres très positifs

Dans les chiffres de fin avril, l'Unicem compare cette fois-ci les chiffres avec ceux de l'année 2019, plus représentatifs. Or, il s'avère que la production de matériaux de construction a renoué avec les niveaux d'avant-crise, voire les a même dépassé.

Concernant les granulats, la production d'avril 2021 se révèle être en hausse de +4,7 % comparé à avril 2019, et +10,7 % au-dessus de la moyenne d'avril enregistrée depuis 10 ans. Sur les quatre premiers mois de l'année 2021, l'activité enregistre +1,4 % par rapport à deux ans plus tôt, et même +7 % comparé à la moyenne de ces 10 dernières années. Sur douze mois glissants, le bilan est très positif, avec +8,1 %.

Du côté du béton prêt à l'emploi (BPE), la production retrouve également son niveau d'avant-crise. A fin avril, elle est +2,1 % au-dessus de celle d'avril 2019, et nettement supérieure à la moyenne des 10 dernières années, avec +15,6 %. De janvier à avril 2021, elle n'est que très légèrement inférieure, à -0,3 % comparé à deux ans plus tôt. Sur douze mois glissants, la progression est de +13,2 %.

Le secteur du BTP reste confiant quant à son activité à venir

L'Unicem reste également optimiste pour les mois à venir étant donné la conjoncture positive dans le secteur du BTP. Le syndicat souligne que les mises en chantier ont bien rebondi (+7 % en un an) et que les carnets de commande sont bien remplis, avec 9 mois de travaux dans le bâtiment.

Seules ombres au tableau : la difficile reprise des permis de construire (-6,5 % en un an), qui pourrait présager d'une baisse de l'activité à venir, et les difficultés d'approvisionnement en matières premières qui persistent.

La situation s'améliore du côté des travaux publics. Les facturations progressent ainsi de +8,3 % par rapport au trimestre précédent, retrouvant leur niveau de 2019. Les prises de commande reprennent également - avec +11 % par rapport au mois précédent – bien que leur niveau reste très inférieur à celui d'avril 2019, avec -9 %. Mais l'optimisme reste marqué pour les mois à venir au sein des TP.

Claire Lemonnier