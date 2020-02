Le Ministère de la Cohésion des territoires a publié les chiffres des ventes de logements neufs ce jeudi 13 février. Sur l’année 2019, l’offre s’est réduite de -13,3 % par rapport à 2018. Au quatrième trimestre, 26 700 logement ont été mis en vente, soit -5,4 % de moins que l’année précédente. Parallèlement, la demande reste forte, surtout dans les zones B1 et C, et les prix augmentent, que ce soit dans l’individuel (+3,2 %) et dans le collectif (+4,4 %).

En 2019, 129 000 logements neufs ont été vendus, soit un chiffre quasi-identique à l’année 2018.

L’offre toujours inférieure à la demande

Si la demande est restée stable par rapport à l’année précédente, notamment pour le collectif, l’offre s’est en revanche drastiquement réduite, avec -13,3 % en un an. L’offre est ainsi passée de 127 200 logements en 2018, à 110 200 en 2019. Cette tendance baissière se poursuit depuis le troisième trimestre 2018, à partir duquel les mises en vente ont fortement chuté, et sont depuis restées à un niveau bas sans reprise durable. Les mises en ventes sont ainsi restées en-dessous de 30 000 logements par trimestre, à l’exception du deuxième trimestre 2019.

Dans le détail, les ventes ont légèrement baissé de 34 600 logements au quatrième trimestre 2019, soit de -1 % par rapport au 4ème trimestre 2018. On remarque notamment une baisse de la demande très marquée dans l’individuel (-18,7 %), mais plus stable dans le collectif (+0,4 %).

Parallèlement, 26 700 logements ont été mis en vente sur le dernier trimestre de l’année 2019, soit 5,4 % en moins que l’année précédente.

Le niveau de l’offre étant plus faible que celui de la demande, l’encours de logements proposés à la vente diminue de nouveau au dernier trimestre. Son niveau est nettement inférieur à celui de la fin de l’année 2018, avec -9,4 %. Il s’établit à 102 100 logements, soit « à un niveau comparable à celui de début 2016 », selon le Ministère de la Cohésion des territoires.

La hausse des prix se poursuit

Du côté des prix, tous les indicateurs sont à la hausse, que ce soit pour le collectif (+4,4 %) ou pour les maisons individuelles (+3,2 %). Fin 2019, un appartement était en moyenne vendu à 4 300 euros le mètre carré, et une maison individuelle neuve à 283 800 euros.

Fait notable pour les appartements : les ventes de trois pièces et plus ont augmenté au 4T 2019. Cette tendance devrait d’ailleurs se poursuivre l’année à venir, alors que les réservations de studios et deux pièces sont en baisse.

Côté maison individuelle, les ventes se replient de manière conséquente (-18,7 %) au 4T 2019. Ce recul est particulièrement important pour les maisons de cinq pièces et plus (-28,8 %). Parallèlement, l’offre diminue fortement, avec -25, 3 %.

D’un point de vue géographique, la demande augmente dans les zones B1 et C, mais l’offre augmente dans les zones B2 et C. Concernant les régions, seules les régions Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes Côté d’Azur présentent une hausse de l’offre et de la demande par rapport au 4T 2018. En Centre-Val de Loire et en Bretagne, les mises en vente progressent et les réservations diminuent. Une situation qui s’inverse en Auvergne Rhône-Alpes et en Corse, où l’offre vient à manquer.

A noter que partout ailleurs, mises en vente et réservations sont à la baisse.

C.L.

Photo de une : ©Adobe Stock