Le conseil d’administration de la société Edilians, fabricant français de tuiles en terre cuite, a nommé un nouveau président à la tête de sa société. Il s'agit de Pascal Casanova, qui prend la tête d’Edilians et remplace ainsi Pierre Jonnard, qui prend sa retraite après 15 ans de bons et loyaux services.

Le temps de la retraite a sonné pour Pierre Jonnard. Dans un communiqué, Edilians remercie son ancien président pour ses 15 années de travail et « en particulier pour son soutien ces 18 derniers mois ». Ce lundi 9 mars, le temps de la passation est venu et le conseil d’administration du fabricant de tuiles en terre cuite a nommé Pascal Casanova comme nouveau président d’Edilians.

Le quinquagénaire, ingénieur de formation, a 25 années d’expérience dans l’industrie de la construction derrière lui. Ses différentes fonctions en R&D et Direction Générale font de lui le parfait successeur. « C’est avec une grande fierté que je prends aujourd’hui la Direction d’Edilians. C’est une belle entreprise industrielle, aux collaborateurs engagés et de qualité, leader sur son marché et ancrée au cœur des territoires avec son siège en Rhône-Alpes. Je crois fondamentalement au respect de chacune et de chacun, à la performance, à l’innovation ainsi qu’au rôle sociétal et à la responsabilité environnementale de l’entreprise. Je souhaite qu’ensemble nous mettions la toiture en terre cuite au cœur de l’éco-habitat », a-t-il notamment réagit.

En 1995, fraîchement diplômé de l’École Polytechnique (X87) et titulaire d’un doctorat de l’École nationale des Ponts et Chaussées, Pascal Casanova débute sa carrière, directement tournée vers l’internationale, d’abord au Royaume-Uni puis en Allemagne en tant que Directeur de la R&D et de la Performance industrielle de l’activité Lafarge Roofing - devenue Monier - puis BMI. Entre 2005 et 2008, sa carrière évolue, il est alors nommé Directeur Général de l’activité Composants de Toitures.

C’est ensuite au sein de Lafarge qu'il poursuit sa carrière en tant que Directeur de la R&D. Pressentant l'avenir des solutions écologiques, Pascal Casanova met l’accent sur les solutions à bas carbone, l’efficacité énergétique et l’économie de la construction. En 2012, alors qu’il dirige les activité de Lafarge dans l’hexagone, il met en oeuvre les synergies métiers à travers un programme de transformation.

Trois ans plus tard, il intègre le Comité de Direction du groupe Lafarge Holcim, en pleine fusion internationale. Il est alors chargé de l’Amérique Latine puis de l’Amérique du Nord. Il met fin à sa tournée mondiale pour retourner en France en 2019, en prenant la direction du groupe Alkern. Il dynamise l’activité de cette industrie des préfabriqués en béton grâce à une stratégie de performance, d’innovation et de croissance interne.

Après ces expériences internationales, il est donc tout naturel que le conseil d’administration l’ait choisi pour diriger Edilians.

J.B

Photo de une ©Edilians