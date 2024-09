Schenker Storen équipe son site de Schönenwerd en panneaux photovoltaïques

Le groupe Schenker Storen vient de franchir une nouvelle étape dans sa transition énergétique grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son site de Schönenwerd en Suisse. Un vaste projet qui s’inscrit dans une stratégie globale d’autoconsommation énergétique renouvelable et décarbonée.

Le groupe Schenker Storen a recouvert en panneaux photovoltaïques la quasi intégralité de son site de Schönenwerd en Suisse. Grâce à cette installation, l’entreprise réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre et diminue sa dépendance aux énergies fossiles.

Le choix du photovoltaïque a été motivé par les avantages notables que cette solution générait. Facilement déployables à grande échelle, les panneaux solaires sont idéaux pour les bâtiments industriels avec de vastes surfaces de toitures. Une caractéristique qui présente un autre atout, celui de ne pas nécessiter de nouvelles emprises au sol.

Au-delà de limiter son empreinte carbone et sa dépendance aux énergies fossiles, les panneaux photovoltaïques garantissent des économies substantielles et renforcent la résilience énergétique, en offrant un meilleur contrôle de l’approvisionnement et une protection contre les fluctuations des prix de l’énergie.

Pour l’installation de ces panneaux, Schenker Storen a été accompagné par l’entreprise Suisse Ampere Dynamic, experte en solutions énergétiques durables et clés en main dans le secteur industriel et commercial.

Plus de deux millions de kWh d’électricité solaire produite par an

Opérationnelle depuis début juin, l’installation photovoltaïque se compose de 4 220 modules solaires couvrant plus de 8 800 m² de toiture. Elle produira un peu plus de deux millions de kWh d’électricité solaire par an, conformément aux normes du site. En été, Schenker Storen pourra couvrir plus de 90 % des besoins en électricité de son site, incluant les bureaux et les installations de production.

Sur l’année, cette production permettra de répondre à 50 à 60 % des besoins énergétiques des lignes de production. En outre, le surplus d’énergie produite pourra être revendue au réseau Suisse via le fournisseur Primeo. Une démarche qui, en plus d’optimiser l’utilisation de l’énergie produite, contribue à la durabilité et à l'autosuffisance énergétique du site.

Cette nouvelle installation, dont le retour sur investissement est de seulement cinq ans, permet d’éviter chaque année l’émission de plus de 260 tonnes de CO2eq. Ce gain environnemental équivaut à l’absorption moyenne de CO2 par environ 5 200 arbres. Grâce au logiciel SMA, Schenker Storen a déjà constaté que l’installation a permis d’éviter 69 tonnes de CO2eq en seulement un mois.

En prévision de futurs besoins énergétiques, Schenker Storen a également anticipé l’agrandissement potentiel de l’installation photovoltaïque. Le réseau et le transformateur ont été dimensionnés pour accueillir des extensions, telles que la construction de nouveaux bâtiments ou l’ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Schenker Storen