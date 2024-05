Pour inciter les propriétaires de maisons individuelles à s’engager dans la rénovation énergétique, le Cercle Promodul/INEF4 lance RénoCarbone. Cet outil applique la logique suivante : évaluer pour sensibiliser.

On le sait, la rénovation énergétique des bâtiments est un des axes fixés par le gouvernement pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Selon les statistiques de l’Observatoire National de la Rénovation Energétique (ONRE), 12 millions de maisons individuelles ont une étiquette énergétique comprise entre D et G.

Or, un parcours pour une meilleure performance énergétique de leur habitat peut comprendre plusieurs freins, notamment le coût. Comment sensibiliser les propriétaires sur la question ? Comment accompagner les professionnels à transmettre les bons messages et réflexes ? Comment intégrer également l’impact carbone, comme c'est le cas pour la RE2020 dans le neuf ?

Voilà des questions auxquelles tend à répondre RénoCarbone, outil développé par le Cercle Promodul/INEF4.

Évaluer pour sensibiliser

Il s’agit d’un outil intégrant deux critères : la performance énergétique et les émissions carbone de la maison individuelle. Plus précisément, RénoCarbone demande à l’utilisateur de saisir diverses données sur sa maison : date de construction, surface, configuration (forme, surface habitable, hauteur sous plafond, type de plancher, etc), sur l’enveloppe (murs, toit, fenêtre, etc.), les systèmes de chauffage et climatisation, les possibilités de travaux (isolation, chauffage d’appoint, etc.)...

À la lumière de ces éléments, RénoCarbone estime le positionnement de la maison individuelle vis-à-vis des objectifs de 2050, tout en proposant des points d’amélioration et un parcours de rénovation énergétique possible.

Mais attention : « Il ne constitue pas un outil d'audit énergétique, ni d'un DPE à usage réglementaire. Les résultats sont des évaluations du bâtiment, basées sur une méthode robuste de calcul conventionnel et de comportements standardisés, pouvant ne pas correspondre exactement à vos consommations réelles », avertit par le Cercle Promodul/INEF4.

L’objectif de RénoCarbone derrière est surtout de sensibiliser et d’inciter les propriétaires à franchir le pas.

Toujours dans cette dynamique, l’outil propose une rubrique « Bon à savoir : les éléments à considérer avant d’initier un projet de rénovation ». Ce dernier transmet des compléments d’information sur la sécurité électrique, la gestion des déchets de chantier, le confort d’été, la sobriété énergétique mais également les aides de l’État.

Pour découvrir l'outil RénoCarbone, rendez-vous sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : Cercle Promodul/INEF4