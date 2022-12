Qualitel appelle à soutenir deux projets contre le logement indigne Vie des sociétés | 09.11.22

Afin de valoriser des projets engagés en faveur d’un logement digne et de qualité, le fonds de dotation Qualitel lance sa première campagne de crowdfunding pour soutenir et financer deux associations : « Léa Solidarité Femmes » et « Solinum ».

En avril dernier, le fonds de dotation Qualitel lançait un appel à projet pour financer et soutenir des initiatives novatrices en faveur du logement des plus défavorisés : jeunes désocialisés, personnes sans domicile fixe, en perte d’autonomie ou en situation de handicap, femmes isolées, réfugiés... Au regard de la qualité des projets présentés, le fonds de dotation a voulu aller encore plus loin, et a choisi de lancer une campagne de crowdfunding (financement participatif), pour soutenir deux associations supplémentaires : L’association Léa Solidarité Femmes, avec son projet « Maison Solidarité Femmes », accueille 24/24h et 7/7j des femmes victimes de violences conjugales et intra-familiales, avec leurs enfants, dans une maison spécialement conçue pour elles, dans l'Essonne. Mais pour accueillir ces familles, de plus en plus nombreuses, l’association souhaite se développer en aménageant un studio de mise en sécurité et les parties communes, pour les 2 500 femmes et enfants qui en seront bénéficiaires.



L’Association Solinum, avec son projet « Merci pour l’invit’ », est une plateforme numérique d’hébergement citoyen, permettant de mettre en relation des associations venant en aide à des personnes en situation de précarité et des familles souhaitant les héberger. Dans les prochains mois, l’association Solinum aimerait qu’au moins 100 personnes, venant d’Ukraine notamment, soient hébergées. Toutes les personnes souhaitant participer peuvent le faire via la plateforme Hello Asso, jusqu’au 14 décembre inclus. Les fonds récoltés seront partagés à part égale entre les deux associations. Marie Gérald Photo de Une : Adobe Stock

Marie.gerald