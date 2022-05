11 ans d’existence pour le Fonds de dotation Qualitel, donc 11ème édition pour son appel à projets. 217 500 € de dotation globale seront répartis parmi les projets lauréats, luttant pour le « logement digne et de qualité pour tous ».

Créé en 2011, le Fonds de dotation Qualitel lutte pour le « logement digne et de qualité pour tous », y compris les personnes défavorisées (jeunes désocialisés, sans-abris, femmes isolées…). En découlent au total 182 projets soutenus, environ 120 000 personnes aidées, ainsi que plus de 1,6 million d’euros de dons versés.

Une attention portée aux projets d’accueil des réfugiés ukrainiens

Et qui dit 11 ans d’existence, dit lancement de sa 11ème édition d’appel à projets. Les porteurs de projets, associations ou organismes à but non lucratif - éligibles au mécénat et agissant sur le territoire français - ont jusqu’au 18 juillet pour candidater sur une plateforme dédiée.

Chaque projet candidat doit respecter trois critères : « être d’intérêt général », « présenter un caractère social ou scientifique », ainsi que « répondre à un besoin social peu ou mal satisfait par les dispositifs d’aide et d’accompagnement existants ».

Chaque projet doit également s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : hébergement (logement pérenne, précarité énergétique…), accompagnement et éducation (écogestes, consommations d’énergie), recherche (confort thermique et acoustique, qualité de l’air, risques incendie) ou numérique (applications, former aux nouveaux usages…).

Le Fonds de dotation Qualitel « apportera une attention particulière aux projets répondant aux besoins humanitaires les plus urgents des réfugiés ukrainien», ajoute l’organisateur de l’appel à projet.

217 500 € de dotation globale à la clé

Révélés fin 2022, au cours d’une cérémonie, les lauréats de l’appel à projets recevront une part de la dotation globale, fixée à 217 500 €.

Le Fonds de dotation Qualitel a pu compter sur divers partenaires mécenes engagés contre le mal-logement. Et ce qu’ils soient internes à l’association Qualitel (Cerqual, Qualitel Certification, QIOS, Qualitel Espace Numérique du Logement et Qualitel Formation), qu’externes (BNP Paribas, FASE, la Fédération des Ascenseurs, Pierre Étoile, Qualibat, Rockwool France…)

Pour en savoir plus sur l’édition 2022 de l’appel à projet du Fonds de dotation Qualitel, c'est ici.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock