Acteur de l’habitat social de la région Île-de-France et entreprise du groupe Action Logement, Plurial Novilia accompagne ses locataires dans leurs démarches d’accession à la propriété. Chaque année, le bailleur met à leur disposition plusieurs logements à la vente, permettant de passer du statut de locataire à celui de propriétaire. Le principal avantage d’acheter par ce biais réside dans les tarifs préférentiels proposés par la société.

La location est pour beaucoup une alternative à l’achat d’un logement, un investissement parfois rendu compliqué par le coût de la vie et les difficultés d’obtention d'un prêt immobilier - difficulté plus que jamais présente avec la crise économique engendrée par le coronavirus. Pourtant, selon Plurial Novilia, l’acquisition d’une résidence principale reste un des souhaits premiers des Français.

C’est dans ce cadre que le bailleur social appartenant au groupe Action Logement souhaite accompagner ses locataires dans l’achat d’un logement. L’entreprise met ainsi en vente chaque année de nouveaux logements pour permettre à ces foyers fragiles d’accéder à la propriété. Une ambition d’entraide sociale reflétée par les propos d’Alain Nicole, Directeur Général de Plurial Novilia : « Devenir propriétaire de son logement reste une priorité, l’aboutissement d’un projet de vie pour une grande majorité de la population, et ce sentiment n’a fait que se renforcer pendant ces dernières semaines pour le moins particulières, Plurial Novilia reste proche et accompagne de manière individuelle ses clients en ce sens ».

Ce dispositif a d’ores et déjà fait ses preuves puisque depuis plus de 15 ans, l’entreprise met en vente chaque année entre 300 et 500 logements initialement destinés à la location. Plus de 1 000 locataires ont ainsi pu devenir propriétaires, et en 2019, 180 ventes ont été réalisées.

Un investissement moindre et sécuritaire

Bien que le franchissement de ce pallier de locataire à propriétaire soit souvent compliqué, ce système comprend des avantages non négligeables. Le premier étant que les locataires connaissent l’environnement dans lequel ils achètent. Etant dans un premier temps locataires, ceux-ci connaissent le voisinage, l’environnement extérieur, peuvent facilement se rendre compte de la distance entre leur domicile et leur lieux de travail. C’est un des aspect sécurisant de ce type de ventes. Ce type d’achat réduit également toutes les démarches administratives, et les locataires, futurs propriétaires, n’ont pas besoin de déménager, ni de signaler un changement d’adresse à tous leurs organismes.

L’autre avantage est financier. Ces logements, une fois mis en vente, défient souvent les prix de toute la concurrence. Le locataire souhaitant investir dispose également de nombreuses garanties, des prêts ou subventions comme par exemple le Prêt Accession, ou le PTZ. Les futurs acheteurs bénéficient également de l’accompagnement du groupe Action Logement par les aides au financement ou les services de courtage.

Enfin, pour les indécis, ce dispositif offre une garantie de sécurité supplémentaire, en cas de difficultés dans les 15 années suivant l’achat, Plurial Novilia s’engage sous certaines conditions à racheter le logement et à reloger rapidement les occupants. Cet investissement est présenté par l’entreprise comme un « placement financier sans risque ».

Selon l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), tous les opérateurs HLM confondus ont vendu 16 500 logements en 2017. Mais ce système est aussi profitable pour les bailleurs. En 2017, selon cette même étude, les opérateurs HLM dépensaient 3,2 milliards d’euros pour l’entretien des logements, des coûts diminués au fur et à mesure que les logements sont vendus. Un investissement qui permet ainsi aux deux parties de réaliser des économies.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock