Recticel, spécialiste de l’isolation thermique et acoustique, a annoncé racheter l’activité de panneaux d’isolation de Gór-Stal, une société privée polonaise. L’opération permettra au groupe belge d’accélérer son expansion sur les marchés « très prometteurs » d’Europe centrale et orientale. La clôture de la transaction est prévue pour juillet 2021. Montant : 30 millions d’euros.

Le rachat est en bonne voie : le 19 mars dernier, Recticel a annoncé la conclusion d’accords préliminaires pour l’acquisition de la division panneaux d’isolation thermique à base de polyuréthane (PIR) de la société polonaise Gór-Stal Sp. Z o.o.

L’opération, dont le montant s’élève à 30 millions d’euros (27,25 millions d’euros payables à la clôture, et 2,75 millions en deux versements égaux en 2022 et 2023) permettra à Recticel d’accélérer sa croissance en Europe centrale et occidentale, des marchés « très prometteurs » sur lesquels le groupe n’était pas encore présent.

Gór-Stal a lancé ses activités de panneaux d’isolation PIR avec la construction d’une usine à Bochnia, près de Cracovie, en 2015. Ce site est spécialisé dans la production de panneaux de haute qualité termPIR® destinés au secteur de la construction. En 2020, l’usine employait 66 personnes et a généré des ventes nettes d’une valeur de 16,7 millions d’euros, et un EBITDA normalisé de 2,5 millions d’euros, sur la base d’une utilisation des capacités d’environ 40%.

« L'acquisition de l'activité des panneaux d'isolation à base de PIR de Gór-Stal marque une étape importante dans le développement de nos activités d'isolation (…). Elle répond à trois exigences fondamentales : un actif à la pointe du progrès, une parfaite complémentarité géographique et un focus sur des solutions d’isolation PIR de haute qualité. Nous sommes impatients d’accueillir les nouveaux collègues hautement qualifiés de Gór-Stal », déclare Olivier Chapelle, PDG de Recticel.

L’acquisition est soumise à une obligation de vigilance et aux conditions préalables habituelles. Sa clôture est prévue pour juillet 2021.

