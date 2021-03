L'élargissement du dispositif MaPrimeRénov' ayant été confirmé à travers le plan de relance, et son budget revu à la hausse, avec 2 milliards d'euros prévus sur 2 ans, le ministère de la Transition écologique a dévoilé la dernière version du dispositif ce lundi 11 janvier. Si les propriétaires occupants et syndicats de copropriétaires peuvent d'ores et déjà déposer leur dossier sur la plateforme et être remboursés, les propriétaires bailleurs peuvent réaliser des travaux mais devront attendre le mois de juillet pour effectuer leur demande de prime.