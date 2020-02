Pendant de nombreux mois, les collaborateurs de Riwal France ont travaillé pour démontrer les qualités du groupe en termes de management, et son engagement concernant l’environnement, la santé, et la sécurité. Le groupe a été récompensé en obtenant les normes ISO 9 001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001 par l’organisme de certification DNV-GL, et ce pour l’ensemble de son réseau d’agences en France.

Riwal France, spécialiste de la vente et de la location de matériel d’élévation, annonce avoir obtenu trois normes : ISO 9 001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001, par l’organisme de certification DNV-GL. Cette obtention vaut pour l’ensemble de son réseau d’agences en France. Un engagement managérial et environnemental L’obtention de la certification ISO 9 001 prouve l’engagement du groupe dans l’amélioration continue de ses processus de management pour garantir la satisfaction de ses clients. Les normes ISO 14 001 et OHSAS 18 001 témoignent quant à elles des préoccupations du groupe concernant l’environnement, la santé et la sécurité. « Ces trois normes nous ont permis d’accélérer notre démarche initiale en améliorant nos outils et nos procédures. Pour nous, la qualité de service apportée à nos clients, la sécurité et les enjeux environnementaux font partie intégrante de notre stratégie. Riwal France obtient une triple certification, mais au-delà s’engage dans un processus d’amélioration continue au travers de son système de management qui se traduit par des actions concrètes au quotidien », annonce Philippe Porchet, responsable QHSE de Riwal France. Riwal France devient ainsi l’une des rares entreprises de location de matériel d’élévation à obtenir cette triple certification. C.L. Photo de une : ©Riwal France

