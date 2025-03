Situé à proximité de la gare de Saint-Maur-des-Fossés, la nouvelle agence Lorenove vise à étendre son maillage dans la région parisienne.

Le 1er février, une neuvième agence intégrée de Lorenove- réseau expert en menuiserie industrielle sur-mesure -, a ouvert à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).

« L'ouverture de cette agence à Saint-Maur-des-Fossés est à la fois une opportunité et un choix stratégique. L'opportunité s'est présentée avec la disponibilité de ces locaux idéalement situés, en plein cœur de la ville et à proximité de la gare RER », indique Barthélémy Da Costa, responsable de l’agence, mais aussi celles d’Antony (92) et d’Ivry-sur-Seine (94).

Il poursuit : « Une implantation aussi bien placée ne se refuse pas ! C'est aussi une décision stratégique, car les indicateurs du marché montraient clairement qu'il y avait une forte demande dans ce secteur. Jusqu'à présent, cette zone était partagée entre nos agences de Paris Sud et Paris Est, mais elle méritait d'avoir son propre point de vente pour mieux répondre aux attentes des habitants ».

Une soirée d’inauguration pour les professionnels fin mars

M. Da Costa chapeautera une équipe d’un technico-commercial et d’une assistante. Sans compter trois équipes de pose sud-parisiennes qui « assureront les premiers chantiers de Saint-Maur-des-Fossés afin de garantir un démarrage optimal ».

Le showroom mesure environ 90 m2, une surface appropriée pour exposer ses fenêtres, baies vitrées, portes, volets, stores, pergolas... Des solutions adaptées à des projets d’amélioration et de rénovation de l’habitat, que les professionnels et partenaires prescripteurs pourront découvrir lors d’une soirée d’inauguration le 27 mars prochain.

Virginie Kroun

Photo de Une : Lorenove