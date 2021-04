A l'occasion de ses Trophées Sécurité, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (SFIC) a dévoilé les trois cimenteries récompensées, ainsi que le Prix Spécial Bonnes Pratiques, lancé en 2020. Pour cette nouvelle édition, trois cimenteries LafargeHolcim ont été distinguées, ainsi qu'une cimenterie Ciments Calcia.

Chaque année, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (SFIC) récompense les cimenteries les plus exemplaires en termes de prévention des risques professionnels et de sécurité parmi la trentaine de sites présents en France.

Ces « Trophées Sécurité » se basent sur un bilan chiffré des données remontées aux Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), et se fondent sur deux principaux critères : le nombre d'accidents du travail avec arrêt (ATAA), et le taux de fréquence des accidents du travail avec ou sans arrêt obtenu sur les trois dernières années. Pour être éligibles à ces trophées, les cimenteries doivent notamment ne pas avoir enregistré d'ATAA sur l'année écoulée.

« En matière de sécurité, l'industrie cimentière peut apparaître comme exemplaire, avec un bilan sécurité comparable à celui du secteur de la banque et de l'assurance », se félicite le SFIC.

Pour cette nouvelle édition, trois cimenteries ont été distinguées, dont deux du groupe LafargeHolcim : celles de Port-la-Nouvelle, dans l'Aude (11), et de Contes, en Charente-Maritime (17). Autre cimenterie primée : celle de Ciments Calcia, située à Beaucaire, dans le Gard (30).

Un Pass sécurité digital pour valoriser les bonnes pratiques

Créé l'année dernière, le Prix Spécial Bonnes Pratiques, qui valorise les initiatives au quotidien, a quant à lui été attribué à une autre cimenterie LafargeHolcim : celle de Saint-Pierre-La-Cour, en Mayenne (53).

Sur ce site, un outil dématérialisé a été déployé pour mesurer la sécurité durant les arrêts de production. Un Pass sécurité digital doté d'un capital de 12 points est attribué à chaque intervenant extérieur. Les écarts sont consignés chaque jour, et des bonus peuvent être attribués selon un barème établi. Il s'agit notamment d'améliorer la prévention et de récompenser les trois intervenants les plus précautionneux.

Claire Lemonnier