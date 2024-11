COMPRIBAND & ELASTISOL : duo d’étanchéité et d'isolation pour vos menuiseries

Pour répondre aux exigences croissantes de la construction moderne, TRAMICO propose une solution d’étanchéité et d’isolation optimisée grâce à l’association de deux produits performants : le COMPRIBAND et l’ELASTISOL. Conçus pour agir en parfaite complémentarité, ils garantissent une isolation thermique et acoustique efficace, ainsi qu'une étanchéité durable à l'air et à la pluie, que ce soit pour des projets de construction neuve ou de rénovation.

Le COMPRIBAND, produit incontournable de TRAMICO, offre une étanchéité à l’air et à la pluie. Son intégration dans les encadrements de fenêtres et portes en fait une première barrière contre les infiltrations d'air et d'eau. En complément, l'ELASTISOL, une mousse polyuréthane à mémoire de forme, vient renforcer l’isolation en apportant une excellente performance thermique et acoustique autour des menuiseries et des passages de canalisations.

L’ELASTISOL se distingue par sa souplesse et sa faible expansion, qui lui permettent de s’adapter aux mouvements naturels des matériaux de construction sans risque de déformation ni de rupture. Associé au COMPRIBAND, il forme une solution complète et efficace qui assure la continuité de l'isolation et répond aux normes actuelles en matière de construction durable.

Dans un contexte où la performance énergétique des bâtiments est un enjeu clé, cette combinaison COMPRIBAND + ELASTISOL permet de réduire les pertes thermiques et les nuisances sonores, contribuant ainsi à des constructions plus confortables et écologiques. Faciles et rapides à poser, ils offrent une solution adaptée aux attentes des professionnels en quête de qualité et de durabilité.